i Der Streik startet bei Bahn und Autobahnen bereits am Donnerstagabend und dauert bis Freitag an. IMAGO/Anadolu Agency Bahn, Bus, Flug und Autobahn Generalstreik in Italien – das sollten Reisende wissen Anfang Dezember drohen in Italien durch einen Generalstreik massive Einschränkungen bei Bahn, Bus, Flug und Autobahnen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Anfang Dezember nach Italien reist, muss mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Mehrere Gewerkschaften haben für Freitag (4. Dezember) einen landesweiten Generalstreik angekündigt, der bereits am Vorabend beginnt. Betroffen sind Bahn, öffentlicher Nahverkehr, See- und Flugverkehr sowie Autobahndienste.

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Hintergrund der Proteste sind Forderungen nach mehr Lohn, besseren Arbeitsbedingungen und stärkeren staatlichen Investitionen in Soziales und Infrastruktur. Der Streik startet bei Bahn und Autobahnen bereits am Abend des 3. Dezember und dauert bis Freitag an.

Im Flugverkehr ist am Freitag ein ganztägiger Ausstand geplant. Für den öffentlichen Nahverkehr unterscheiden sich die Streikzeiten je nach Region.

Wie t-online berichtet, können auch grenzüberschreitende Züge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz betroffen sein.

Die italienische Bahngesellschaft Trenitalia hat auf ihrer Website eine Liste veröffentlicht, welche Fernzüge trotz Streik planmäßig fahren sollen. Wer eine Fährüberfahrt gebucht hat, sollte sich vorab direkt bei der Reederei informieren.

Autobahnen und Mautstationen bleiben offen

Italiens Autobahnen bleiben trotz Streik in der Regel geöffnet. Einschränkungen kann es aber an besetzten Mautstellen sowie bei Pannendiensten und im technischen Betrieb geben.

Automatische Mautspuren funktionieren meist weiterhin. Wichtig: Auch wenn die Schranken offen sind, müssen Autofahrer die Maut nachzahlen, falls sie nicht direkt entrichtet wurde.

Rechte für Bahn- und Flugreisende

Fällt ein Flug aus oder verspätet er sich stark, haben Reisende laut EU-Recht grundsätzlich Anspruch auf Betreuung und gegebenenfalls auf Entschädigung. Ob ein Streik diese Ansprüche ausschließt, hängt vom Einzelfall ab. Bei Zugausfällen oder erheblichen Verspätungen können Ticketkosten erstattet oder eine alternative Beförderung verlangt werden.