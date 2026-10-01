Fauststoß für Lenker (54) – dann ist E-Scooter weg

Am Donnerstag um 2 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Im Volksgarten sei ein Scooter geraubt worden. Eine Streife eilt zum Tatort.
Dort erklärte das Opfer, dass es von hinten einen Fauststoß bekommen habe. Er sei, so der Mann, zu Boden gegangen und der Angreifer habe ihm das Gefährt entrissen.
Bei dem Täter soll es sich vermutlich um einen Jugendlichen südländischer Herkunft handeln. Die Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg.
Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen. Sie können sich an jede Inspektion wenden.