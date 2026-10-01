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Zuerst die brutale Attacke, dann war der Scooter weg. (Symbolbild)
Zuerst die brutale Attacke, dann war der Scooter weg. (Symbolbild)
"Heute", iStock
Brutaler Raub in Linz

Fauststoß für Lenker (54) – dann ist E-Scooter weg

Brutaler Raub in Linz: Ein 54-Jähriger wurde in der Nacht in der Innenstadt niedergeschlagen. Der Täter flüchtete mit dem E-Scooter des Mannes.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
01.10.2026, 12:39
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Am Donnerstag um 2 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Im Volksgarten sei ein Scooter geraubt worden. Eine Streife eilt zum Tatort.

Dort erklärte das Opfer, dass es von hinten einen Fauststoß bekommen habe. Er sei, so der Mann, zu Boden gegangen und der Angreifer habe ihm das Gefährt entrissen.

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"Seien Sie vorsichtig" – Polizei warnt vor Klo-Trick

Bei dem Täter soll es sich vermutlich um einen Jugendlichen südländischer Herkunft handeln. Die Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg.

Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen. Sie können sich an jede Inspektion wenden.

red,01.10.2026, 12:39
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