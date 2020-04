Feller nach Rap: Geheimes Projekt mit Reggae-Star

Ski-Star Manuel Feller sorgte mit zwei Rap-Videos für Aufsehen. Jetzt arbeitet er mit einem Reggae-Künstler an einem neuen Projekt.

Auf den Pisten lief es in der abgelaufenen Saison nicht nach Wunsch. ÖSV-Techniker Manuel Feller plagten seine Formschwäche und der zweite Bandscheibenvorfall. Privat freute er sich über die Geburt seines ersten Sohnes, Lio. Davon beflügelt zeigte er auf seinem Instagram-Account ganz neue Seiten, betätigte sich musikalisch.Sein erster Rap widmete sich im Frühjahr seinen Kritikern und sorgte für Aufregung. In einer Instagram-Story teilte er kräftig aus, musste sich für Teile des Songs entschuldigen . ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel nahm es mit Humor.Die "Heute"-Leser waren nach seinem Rundumschlag geteilter Meinung:Teil zwei richtete sich an Corona, war deutlich weniger kontrovers. Fellers "Corona-na-na-na-na"-Ohrwurm sammelte auf Instagram mehr als 24.000 Likes.Jetzt verrät Der 27-Jährige der "Krone", dass er bereits an einem neuen Projekt arbeite. Ob Schröcksnadel davon so begeistert sein wird, sei dahingestellt: "Davon weiß nicht einmal der ÖSV etwas. Ich hoffe, dass ich nicht eine auf den Deckel bekomme."Auf was dürfen sich seine Fans freuen? "Ich habe die Möglichkeit bekommen, mit einem richtigen Reggae-Künstler zu arbeiten. Bald gibt es mehr."Der Tiroler lässt durchblicken, dass er sogar ein Angebot erhalten habe, seinen Corona-Song aufzunehmen. Er lehnte ab. Stattdessen werde ein neues Lied aufgenommen. Warum? "Ich möchte auch Gaudi haben. Das Leben ist, wie man gerade sieht, sowieso ernst genug."