i Hedwig Staller ist neu im Nationalrat. Montage: Helmut Graf, Parlamentsdirektion/​Thomas Topf Neues Gesicht im Parlament FPÖ-Nationalrat tritt ab – wer ihm jetzt nachfolgt Axel Kassegger legte Anfang September aus gesundheitlichen Gründen sämtliche Funktionen zurück. Eine Nachfolge im Parlament wurde bereits gefunden. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 12:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Verkündung kam vor wenigen Wochen wie aus dem Nichts: Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger, auch Chef der Grazer Stadtpartei, zog sich am 3. September mit sofortiger Wirkung aus der Politik zurück. Auch seine Funktion als Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) ist davon betroffen.

"Ich stehe unmittelbar vor einer bedeutenden Operation, die bereits nächste Woche stattfinden wird. Ich habe mich in diesem Zusammenhang dazu entschieden, künftig meine volle Aufmerksamkeit und Kraft meiner Genesung zu widmen. Es ist mir ein großes persönliches Anliegen, mich auch bei meiner Familie zu bedanken, die mich auf diesem Weg begleiten und unterstützen wird."

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Nachfolge wurde angelobt

Das hatte auch im Parlament weitreichende Folgen. So hatten die Abgeordneten einen neuen Ordner zu wählen: Gernot Darmann (FPÖ) löst in dieser Funktion Axel Kassegger ab. Und natürlich musste auch ein Nachfolger für den Platz Kassegger gefunden werden.

Hier fiel die Wahl letztlich auf Hedwig Staller (FPÖ). Sie war bislang Bundesobfrau des Freiheitlichen Familienverbands und entspringt dem Wahlkreis Graz und Umgebung. Die 53-Jährige ist Landesbedienstete im Sachverständigenbereich und saß bis 2019 im Steiermärkischen Landtag. Seit 2022 ist sie Mitglied des Bundesparteivorstandes der FPÖ. Ihr Platz im Plenarsaal befindet sich in der letzten Reihe.