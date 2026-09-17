i Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp (l.) und FP-Klubobmann Maximilian Krauss. Denise Auer Schon nächste Woche FPÖ stellt Ludwig 158 Fragen im Wiener Gemeinderat Die Wiener FPÖ will 158 Fragen an Bürgermeister Ludwig stellen, kündigte einen Misstrauensantrag im Gemeinderat an. Das sind die Gründe. Von Wien Heute 17.09.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

FP-Wien-Chef Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss kündigten am Donnerstag bei einer Pressekonferenz eine "Dringliche" mit insgesamt 158 Fragen an Bürgermeister Michael Ludwig (SP) sowie einen Misstrauensantrag an.

Bereits am kommenden Montag wollen die Freiheitlichen in der Gemeinderatssitzung Anträge zu mehreren Causen einbringen. Genannt wurden unter anderem das Wiener Marktamt (MA 59), die Wiener Volkshochschulen und der ehemalige Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck.

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158 Fragen an Ludwig

Noch umfangreicher soll der Fragenkatalog für die Gemeinderatssitzung am darauffolgenden Mittwoch ausfallen. Dort plant die FPÖ eine dringliche Anfrage mit 158 Fragen direkt an den Bürgermeister

Diese würden sich laut Krauss unter anderem um die Vorgänge im Marktamt, die Volkshochschulen sowie Kontroll- und Aufsichtsstrukturen in der Wiener Stadtverwaltung drehen. "Wer hat reagiert und warum wurden Konsequenzen erst sichtbar, nachdem die Vorgänge öffentlich geworden waren?", fragt Krauss.

Marktamt im Fokus

Beim Marktamt verwies Krauss auf mehr als 20 Beschwerden von Mitarbeitern. Darin seien unter anderem Mobbing, Einschüchterung und diskriminierende Äußerungen genannt worden. Auch bei den Wiener Volkshochschulen sieht die FPÖ laut Aussendung Klärungsbedarf bei Kontrolle und Mittelverwendung.

"Kontrolle, Transparenz, Verantwortung"

Für Dominik Nepp sind die einzelnen Causen nicht voneinander getrennt zu betrachten. "In ihrer Summe geht es um etwas Grundsätzlicheres: Kontrolle, Transparenz und politische Verantwortung im System Ludwig", meint der Wiener FPÖ-Chef.

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Unterstützung notwendig

Für den Misstrauensantrag braucht die FPÖ allerdings Unterstützung: 25 Unterschriften sind erforderlich, die Freiheitlichen verfügen über 22 Mandate. Nepp und Krauss haben deshalb ÖVP und Grüne um Unterstützung ersucht.