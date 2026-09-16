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Kopftücher sind für Mädchen bis 14 Jahren an Schulen verboten.
Kopftücher sind für Mädchen bis 14 Jahren an Schulen verboten.
Getty Images/iStockphoto
Wirbel um Kopftuchverbot

"Turban-Trick" an Schulen wird nun Fall für Ministerium

Welche Kopfbedeckung ist verboten? Diese Frage beschäftigt derzeit mehrere Schulen. Jetzt muss das Bildungsministerium klären, was erlaubt ist.
Thomas Peterthalner
Von Thomas Peterthalner
16.09.2026, 13:38
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Seit Schulbeginn sind Kopftücher "nach islamischer Tradition" an den Schulen für Mädchen bis 14 Jahre verboten. Die große Mehrheit der Schülerinnen in Wien hielt sich an die neue Regelung. Oft wird versucht, das Kopftuchverbot mit dem Gebrauch von anderen Kopfbedeckungen zu umgehen. So werden beispielsweise Tücher zu "Turbanen" gebunden.

"Turban-Trick": So wird Kopftuchverbot in Wien umgangen

Fall für Ministerium

"Die Hotline der Bildungsdirektion wurde großteils von Schulleitungen genutzt, um nachzufragen, ob die in manchen Klassenzimmern verwendeten 'Turbane' unter das Kopftuchverbot fallen", erklärt Schulgewerkschafter Thomas Bulant (FSG). "Um die Beantwortung wird sich nun das Bildungsministerium kümmern müssen, da es bisher keine juristische Definition gibt, was unter einem Kopftuch islamischer Tradition zu verstehen ist."

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Pflichtschul-Gewerkschafter Thomas Bulant (FSG)
Pflichtschul-Gewerkschafter Thomas Bulant (FSG)
Denise Auer
Kopftuchverbot – Mädchen weinend vor Sekretariat

Nur 40 Anrufe

Bulant berichtete in einer Zwischenbilanz, dass die Wiener Schulen das Gesetz nach den aktuellen Vorgaben des Ministeriums vollziehen und die Konfliktmeldungen an die Bildungsdirektion eher gering sind. Insgesamt gab es bei der Hotline der Bildungsdirektion bis Ende letzter Woche nur 40 Anrufe.

Kopftuchverbot – Mädchen weinend vor Sekretariat

Viele nicht informiert

Das Kopftuchverbot sei vor allem ein Thema großer Städte – und insbesondere Wiens. Zu Schulbeginn seien zudem viele Betroffene nicht ausreichend informiert gewesen. "Zu Schulbeginn hatten viele Schülerinnen noch nie etwas von dem Kopftuchverbot gehört", so Bulant. In der großen Mehrheit der Fälle sei allerdings eine Einigung mit den Schülerinnen und ihren Eltern über das Kopftuchverbot in der Schule erzielt worden.

pet,16.09.2026, 13:38
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