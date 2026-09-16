i Stadträtin Barbara Novak (SPÖ) freut sich über die Wiederbestellung von Norbert Kettner als Wien-Tourismus-Chef. Stadt Wien/David Bohmann Gästezufriedenheit im Fokus Wien-Tourismus-Chef fix – Kettner bleibt bis 2032 Norbert Kettner (59) bleibt an der Spitze des WienTourismus. Die Wiener Tourismuskommission hat den langjährigen Geschäftsführer erneut bestellt. Von Wien Heute 16.09.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast zwei Jahrzehnten prägt Norbert Kettner (59) den Wien Tourismus – und daran wird sich vorerst nichts ändern. Die Wiener Tourismuskommission hat den Manager erneut zum Geschäftsführer bestellt. Vizebürgermeisterin und Wien-Tourismus-Präsidentin Barbara Novak (SPÖ) spricht von einem Signal für Kontinuität und Stabilität.

"Ich freue mich sehr über die Wiederbestellung von Norbert Kettner. Gemeinsam ist es gelungen, Wien als internationale Tourismus- und Kongressmetropole weiter zu stärken und gleichzeitig die hohe Lebensqualität in unserer Stadt zu bewahren. Die erfolgreiche Wiener Tourismusstrategie, welche Norbert Kettner prägend mitgestaltet hat, zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, Gästezufriedenheit und die Interessen der Wienerinnen und Wiener Hand in Hand gehen!", betont Novak in einer Aussendung.

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In 18 Jahren Nächtigungszahlen verdoppelt

Die Stadt verweist in ihrer Aussendung auf die Entwicklung der Tourismuszahlen während Kettners Amtszeit. In seinem ersten Berichtsjahr 2007 wurden in der Wiener Hotellerie 9,675 Millionen Nächtigungen gezählt. 2025 waren es bereits 20,093 Millionen – ein Plus von 108 Prozent.

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Noch deutlicher stieg laut Stadt der Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe. Dieser erhöhte sich von 446 Millionen Euro im Jahr 2007 auf 1,464 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das entspricht nominell einem Plus von 228,3 Prozent, wobei die Zahlen nicht inflationsbereinigt sind.

Gästezufriedenheit im Fokus

Die touristische Wertschöpfung lag laut den von der Stadt angeführten Daten von Statistik Austria und WIFO für das Berichtsjahr 2023 österreichweit bei 5,3 Milliarden Euro, davon waren 4,6 Milliarden Euro direkt in Wien wirksam. Laut einer Akzeptanzbefragung des Wien Tourismus mit mehr als 3.600 Befragten stehen zudem neun von zehn Wienerinnen und Wienern dem Tourismus positiv gegenüber.

In den kommenden Jahren soll die Strategie "Optimum Tourism" weitergeführt werden. Dabei setzt Wien nicht ausschließlich auf steigende Besucherzahlen, sondern auf einen sogenannten "Sweet Spot": Touristische Wertschöpfung, Gästezufriedenheit und die Lebensqualität der Wiener Bevölkerung sollen möglichst gut miteinander vereinbart werden.

Weitere auffällige Kampagnen geplant

"Auch in den nächsten fünf Jahren meiner Wiederbestellung, bis September 2032, möchte ich die erfolgreiche Strategie des 'Optimum Tourism' weiterverfolgen und ausbauen. Wien hat sich äußerst erfolgreich als Meeting-Destination etabliert und ist für kunst- und kultur-interessierte BesucherInnen eine Stadt mit hoher Anziehungskraft. Auch die internationale Anbindung Wiens per Bahn und Flug weiter noch weiter zu verbessern, ist Teil meiner Agenda".

Ein Schwerpunkt soll dabei auf kulturaffinen Gästen, dem Tagungsbereich sowie dem Luxussegment liegen. International will der WienTourismus weiterhin mit auffälligen Kampagnen für die Stadt werben. Nach Angaben der Stadt wurden die unter Kettner verantworteten Kampagnen bisher mit mehr als 200 Marketingpreisen ausgezeichnet.

Kettner war Song-Contest-Koordinator

Kettner übernahm zudem bei Großveranstaltungen eine wichtige Rolle für die Stadt. Sowohl beim Eurovision Song Contest 2015 als auch bei der Austragung 2026 in Wien fungierte er als offizieller Koordinator der Stadt.

"Wien wird auch künftig auf nachhaltigen Tourismus setzen. Unser Ziel ist gutes Wachstum – Wachstum, das die wirtschaftliche Stärke der Stadt fördert, internationale Gäste begeistert und gleichzeitig die hohe Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener sichert. Dafür werden wir den erfolgreichen Wiener Weg konsequent fortsetzen", so Novak abschließend.