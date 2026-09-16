i Bürgermeister Michael Ludwig (SP) sprach Machtwort Sabine Hertel Geplante Ticketsteuer abgesagt Ludwig spricht Machtwort: Kultur-Euro kommt doch nicht "Unser Ziel ist weiterhin: Kultur für alle", so Bürgermeister Michael Ludwig. Die geplante Abgabe kommt doch nicht. Die Kulturszene kann aufatmen. Von Thomas Peterthalner 16.09.2026, 14:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Streit um den geplanten Kultur-Euro spricht Bürgermeister Michael Ludwig (SP) nun ein Machtwort. "Wien ist eine der wichtigsten Kulturmetropolen der Welt. Was unsere Stadt besonders macht, ist, dass Kultur für alle Menschen verfügbar ist, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten", so Ludwig auf Facebook.

Vorschläge werden geprüft

"Damit das auch so bleibt, ist völlig klar, dass die Wiener Kulturlandschaft in all ihrer Vielfalt auch künftig auf finanziell stabilen Beinen steht. In den vergangenen Jahren gab es zwei kulturbezogene Abgaben, die einen relevanten Teil zur Kulturfinanzierung beigetragen haben. Diese wurden in Wien abgeschafft. Jetzt gibt es zahlreiche neue Vorschläge und Ideen, wie wir die Kultur langfristig finanziell absichern können", so Ludwig auf seinen Social-Media-Kanälen.

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"Kultur-Euro kommt nicht"

"Eine unter mehreren Ideen war der sogenannte Kultur-Euro. Nach Abwägung aller Argumente habe ich entschieden: Der Kultur-Euro kommt nicht. Aber: Wir werden gemeinsam neue Wege gehen müssen für die nachhaltige Absicherung der Kulturlandschaft in Wien. Denn eines ist klar. Unser Ziel ist weiterhin: Kultur für alle."