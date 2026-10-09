i Bei der Ziehung von "EuroMillions HotPicks" sicherte sie sich eine Million Pfund istock (Symbolbild) Freund glaubte ihr kein Wort Frau täuscht Lottogewinn vor, dann wird sie Millionärin Erst legt Charlotte (28) ihren Mann mit einem falschen Lottogewinn herein. Dann gewinnt sie tatsächlich eine Million Pfund - mit nur 1,50 Pfund. Von André Wilding 09.10.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Charlotte ihrem Mann Daniel erzählte, dass sie im Lotto gewonnen hatte, glaubte er ihr kein Wort. Und dafür hatte er einen guten Grund: Die Britin hatte ihn zuvor schon einmal mit einem angeblichen Gewinn hereingelegt. Doch diesmal war alles anders. Auf ihrem Lotteriekonto wartete tatsächlich eine Million Pfund.

Die unglaubliche Geschichte spielte sich bereits 2018 ab. Besonders kurios: Für das Gewinnerlos hatte die damals 28-Jährige gerade einmal 1,50 Pfund ausgegeben.

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Erst ein Scherz, dann der echte Gewinn

Charlotte aus Peterborough in England hatte sich zuvor einen Spaß mit ihrem Mann erlaubt. Mit einem gefälschten Rubbellos machte sie Daniel weis, sie hätte 250.000 Pfund gewonnen. Das entspricht umgerechnet rund 294.900 Euro.

Doch dann kam es zu einer Überraschung, mit der wohl keiner der beiden gerechnet hatte. Charlotte gewann tatsächlich im Lotto. Bei der Ziehung von "EuroMillions HotPicks" sicherte sie sich eine Million Pfund, umgerechnet rund 1,18 Millionen Euro.

Nur 1,50 Pfund auf dem Lotteriekonto

Dass die Britin überhaupt mitspielte, war eher Zufall. Auf ihrem Online-Lotteriekonto befand sich noch ein Restguthaben von 1,50 Pfund, also rund 1,77 Euro. Genau diesen Betrag verwendete sie für ihr Los.

Charlotte hatte zuvor nur gelegentlich Lotto gespielt. Entsprechend groß war ihre Überraschung, als sie von dem Gewinn erfuhr. "Es war reines Glück", erklärte sie.

Ehemann glaubt ihr zunächst kein Wort

Als Charlotte ihrem Mann von dem Millionengewinn berichtete, hielt Daniel die Nachricht zunächst für einen weiteren Streich.

Schließlich hatte sie ihm mit dem gefälschten Rubbellos bereits einen angeblichen Hauptgewinn vorgespielt. Erst als das Paar den Betrag auf dem Lotteriekonto sah und sich die Auszahlung bestätigen ließ, war klar: Diesmal war der Gewinn echt.

Charlotte beschrieb im "Mirror", wie überwältigend dieser Moment für sie gewesen sei. "Ich glaube nicht einmal, dass du es in 1.000 Worten beschreiben kannst, weil du so viele Gefühle hast. Man will lachen, weinen und schreien, es gibt so viele Gefühle, die durch den Kopf gehen."

Neues Haus und Urlaub in Lappland

Mit dem Millionengewinn erfüllte sich die fünfköpfige Familie einige Wünsche. Charlotte und Daniel kauften ein größeres Haus. Dort bekam jedes ihrer drei Kinder ein eigenes Zimmer.

Außerdem gönnte sich die Familie eine gemeinsame Reise nach Lappland. Trotz des plötzlichen Reichtums wollten die Eltern ihren bisherigen Alltag nicht völlig verändern. Sie achteten darauf, die Kinder nicht mit Geschenken zu überhäufen und möglichst normal weiterzuleben.

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Ausgerechnet die Frau, die ihren Mann mit einem erfundenen Lottogewinn aufgezogen hatte, wurde wenig später tatsächlich Millionärin. Und das mit einem Los um gerade einmal 1,50 Pfund.