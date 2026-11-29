i Wie die "Krone" berichtet, soll die Betreiberin eine betagte Hündin misshandelt haben. Leserreporter Tierquälerei-Verdacht in NÖ Frau tritt in Pension auf Hündin ein – Betrieb gesperrt Schockierende Szenen in einer Hundepension in Niederösterreich: Die Betreiberin soll eine 13 Jahre alte Hündin mehrfach getreten haben. Von Community Heute 29.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollten Vierbeiner hier bestens versorgt werden, während ihre Besitzer auf Urlaub sind. Doch ein verstörender Vorfall in einer niederösterreichischen Hundepension in Tribuswinkel sorgt nun für Entsetzen. Wie die "Krone" berichtet, soll die Betreiberin eine betagte Hündin misshandelt haben.

Tritte, weil Hündin bellte

Eine Spaziergängerin wurde Zeugin des Vorfalls und filmte die Szenen mit ihrem Handy. Auf dem Video soll zu sehen sein, wie die Frau auf das angebundene Tier zugeht und es mit den Worten "Halt die Klappe jetzt" mehrfach tritt.

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Die 13-jährige Hündin geht zu Boden. Doch damit nicht genug: Die Frau soll anschließend auch noch rabiat an der Leine des Vierbeiners gezogen und erneut zugetreten haben. Ein Leserreporter-Video zeigt die schockierenden Szenen.

Tierfreundin alarmierte Polizei

Die Augenzeugin verständigte umgehend die Polizei. Mittlerweile hat auch die Veterinärbehörde eingeschritten. Der Betrieb der Hundepension wurde vorerst untersagt, die Vierbeiner mussten von ihren Besitzern abgeholt werden. Auch ein mögliches Tierhalteverbot wird geprüft.

Die Betreiberin selbst sieht sich offenbar zu Unrecht am Pranger. "Ich habe momentan eine große Schmutzkampagne", erklärte sie gegenüber der "Krone". Eine schriftliche Stellungnahme ihres Anwalts stand zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch aus.

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Die Ermittlungen laufen. Es gilt die Unschuldsvermutung.