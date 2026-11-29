i Der Wiener Rapper RAF Camora soll mit einem Ekel-Eklat die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters an scih gezogen haben, danach flogen die Fäuste. Leserreporter Augenzeuge packt aus Spuck-Eklat vor Mäci-Prügelei! Üble Vorwürfe gegen RAF In einer Innsbrucker Mäci-Filiale fand der Besuch der Rapper RAF Camora und Bonez MC ein unrühmliches Ende – grindiger Ekel-Eklat inklusive. Von Community Heute 29.11.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach ihrem Act beim "Airdrenaline"-Event am Innsbrucker Bergisel machten die Rap-Stars RAF Camora und Bonez MC am Samstagabend einen etwas ungewöhnlichen Abstecher in eine Mäci-Filiale.

Der Grund: Der Wiener Rapper RAF Camora soll mit einem Ekel-Eklat die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters an scih gezogen haben, danach flogen die Fäuste.

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Ekel-Alarm um RAF Camora

Gegen 22.10 Uhr kam es in der Innsbrucker McDonalds-Filiale zu einer heftigen Schlägerei. Mehrere Personen aus dem Umfeld des Wiener Rappers gingen auf das Mäci-Personal los.

Wie eine Augenzeugin gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" schildert, soll der deutsche Star-Rapper Bonez MC, der an dem Abend mit RAF Camora aufgetreten war, einem Mitarbeiter Faustschläge verpasst und ihn sogar bis in die Küche gejagt haben. Ein Leserreporter-Video zeigt die besorgniserregenden Szenen.

"Auf den Boden gespuckt – danach komplett eskaliert"

Doch es wird noch wilder: Wie ein Augenzeuge nun gegenüber "Heute" erklärt, soll RAF Camora höchstpersönlich den Gewalt-Exzess verursacht haben. Nur wenige Schritte vom tatort entfernt, verfolgte der Leser die hitzige Situation hautnah mit und schildert:

„RAF Camora ist mit seinen Freunden in den McDonald's reingekommen und hat auf den Boden gespuckt. Ein Mitarbeiter hat ihn darauf angesprochen und ein Freund von RAF hat ihm daraufhin eine Faust gegeben – danach ist es komplett eskaliert.“ "Heute"-Leser über die Schlägerei in der Innsbrucker McDonald's-Filiale

Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge, alle Beteiligten konnten aufgespürt werden. Laut Polizei waren insgesamt neun Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren an dem Raufhandel beteiligt. Fünf von ihnen wurden verletzt.

RAF Camora in Schlägerei in Mäci-Filiale verwickelt i ?

Einsatz ging in Klinik weiter

In der Innsbrucker Klinik ging der Polizeieinsatz laut ORF weiter. Dort hätten die Beamten eine gesuchte Person angetroffen. Ob es sich dabei um RAF Camora handelte, wurde offiziell nicht bestätigt.

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Die fünf Verletzten konnten das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sämtliche beteiligten Männer werden nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.