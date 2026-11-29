Wilde Szenen am Samstagabend in Innsbruck! In einer McDonald's-Filiale flogen die Fäuste. Fünf Männer mussten ins Spital. Laut "Heute"-Infos soll die Crew des Wiener Rappers Raf Camora nach einem Konzert in dem Fast-Food-Lokal völlig ausgezuckt sein. Ein Leserreporter-Video zeigt die Massenschlägerei.
Statt Burger und Pommes gab es am Samstagabend in Innsbruck offenbar Fäuste! Gegen 22.10 Uhr kam es laut Tiroler Polizei in der Mäci-Filiale am Mitterweg zu einem Raufhandel zwischen insgesamt neun Personen.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Brisant: Die Auseinandersetzung sollen Personen aus dem Umfeld von Rap-Superstar RAF Camora angestiftet haben. Laut Augenzeugen soll aus dem Umfeld des Rappers auf den Boden der Filiale gespuckt worden sein.
Als ein Mitarbeiter Raf Camoras Crew darauf hinwies, soll ein Begleiter des Rappers einen Angestellten mit Faustschlägen attackiert haben. Ein Leserreporter-Video zeigt den Raufhandel.
Die Innsbrucker Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Im Zuge der Erhebungen und einer Fahndung gelang es den Beamten, sämtliche Beteiligte nahe des Lokals auszuforschen.
Bei der wüsten Auseinandersetzung wurden fünf Männer unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt werden, konnten das Spital anschließend aber wieder verlassen.
Die beteiligten Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
Was genau den Raufhandel in der Fast-Food-Filiale ausgelöst hat und wer die Prügelei vom Zaun gebrochen hat, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung. "Heute" befragte auch den Wiener Rapper zu den Vorwürfen, eine Antwort gab es bislang nicht.