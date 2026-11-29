i Laut "Heute"-Infos soll die Crew des Wiener Rappers Raf Camora nach einem Konzert in dem Fast-Food-Lokal völlig ausgezuckt sein. Leserreporter 9 Anzeigen, 5 Verletzte! RAF Camora in Schlägerei in Mäci-Filiale verwickelt Gewalt-Exzess in einer Mäci-Filiale nach einem RAF-Camora-Konzert in Innsbruck. Und ausgerechnet der Wiener Rapper ist mittendrin statt nur dabei. Von Community Heute 29.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen am Samstagabend in Innsbruck! In einer McDonald's-Filiale flogen die Fäuste. Fünf Männer mussten ins Spital. Laut "Heute"-Infos soll die Crew des Wiener Rappers Raf Camora nach einem Konzert in dem Fast-Food-Lokal völlig ausgezuckt sein. Ein Leserreporter-Video zeigt die Massenschlägerei.

Auf Boden gespuckt, dann kassiert Mitarbeiter auch noch Fäuste

Statt Burger und Pommes gab es am Samstagabend in Innsbruck offenbar Fäuste! Gegen 22.10 Uhr kam es laut Tiroler Polizei in der Mäci-Filiale am Mitterweg zu einem Raufhandel zwischen insgesamt neun Personen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Brisant: Die Auseinandersetzung sollen Personen aus dem Umfeld von Rap-Superstar RAF Camora angestiftet haben. Laut Augenzeugen soll aus dem Umfeld des Rappers auf den Boden der Filiale gespuckt worden sein.

Als ein Mitarbeiter Raf Camoras Crew darauf hinwies, soll ein Begleiter des Rappers einen Angestellten mit Faustschlägen attackiert haben. Ein Leserreporter-Video zeigt den Raufhandel.

Mehrere Polizeistreifen rückten an

Die Innsbrucker Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Im Zuge der Erhebungen und einer Fahndung gelang es den Beamten, sämtliche Beteiligte nahe des Lokals auszuforschen.

Bei der wüsten Auseinandersetzung wurden fünf Männer unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt werden, konnten das Spital anschließend aber wieder verlassen.

RAF Camora in Schlägerei in Mäci-Filiale verwickelt i ?

Neun Männer werden angezeigt

Die beteiligten Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Was genau den Raufhandel in der Fast-Food-Filiale ausgelöst hat und wer die Prügelei vom Zaun gebrochen hat, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung. "Heute" befragte auch den Wiener Rapper zu den Vorwürfen, eine Antwort gab es bislang nicht.