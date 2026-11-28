i Mit fünf Euro am Tag muss die Wienerin auskommen. iStock/Leserreporter Leben am finanziellen Limit Nur 5 Euro am Tag! So wenig bleibt Wiener Mutter Ein paar Lebensmittel und schon ist das Tagesbudget aufgebraucht: Einer Wiener Mutter bleiben derzeit umgerechnet nur rund fünf Euro täglich vom AMS. Von Community Heute 28.11.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

5,33 Euro – so viel steht einer Wiener Mutter bei einem Monat mit 30 Tagen rechnerisch täglich vom AMS zur Verfügung. Ein Betrag, der angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten erschreckend gering ausfällt. Für die Frau und ihr Kind ist die finanzielle Situation mittlerweile eine enorme Belastung.

Die Wienerin ist eigenen Angaben zufolge seit Jahren krank und auf staatliche Unterstützung angewiesen. Seit Juni bleibt jedoch die Mindestsicherung aus. Ihr monatlicher AMS-Bezug von rund 160 Euro reicht bei Weitem nicht aus, um ihre laufenden Ausgaben zu decken.

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Für Lebensmittel verkauft sie ihre Möbel

Die finanziellen Engpässe haben mittlerweile auch Auswirkungen auf die Einrichtung ihrer Wohnung. Um Geld für Lebensmittel aufzutreiben, sah sich die Mutter gezwungen, Möbelstücke zu verkaufen. Eigenen Angaben zufolge habe sie mit ihrem Kind sogar tagelang nichts zu essen gehabt.

Besonders bitter für die Wienerin ist die öffentliche Debatte rund um Sozialleistungen. Während immer wieder über die Höhe der Mindestsicherung diskutiert wird, sieht ihre persönliche Realität ganz anders aus. Nicht einmal vor dem Wegfall der zusätzlichen Unterstützung habe ihr monatliches Einkommen 1.000 Euro erreicht.

Dass die Frau derzeit einen derart niedrigen Betrag vom AMS erhält, hat laut dem Arbeitsmarktservice mit ihrer Erwerbsbiografie zu tun. Wie man gegenüber "Heute" erklärt, sei die Wienerin seit 1998 keiner Beschäftigung mehr nachgegangen. Entsprechend gering falle die Bemessungsgrundlage aus. Was sich rechnerisch erklären lässt, stellt die Mutter im Alltag jedoch vor massive finanzielle Herausforderungen.

Seit Monaten fehlt das zusätzliche Geld

Abhilfe könnte die Mindestsicherung schaffen. Ein entsprechender Folgeantrag wurde laut der MA 40 bereits am 29. Juli eingebracht. Das Verfahren konnte bislang allerdings nicht abgeschlossen werden.

Nach Angaben der Behörde fehlen trotz wiederholter Fristverlängerungen noch wesentliche Dokumente. Zwar habe die Wienerin immer wieder Unterlagen übermittelt, diese seien jedoch nicht vollständig gewesen. Auch Versuche, die Frau telefonisch zu erreichen, seien erfolglos geblieben.

Bis zur Klärung bleibt der monatliche AMS-Bezug von rund 160 Euro bestehen. Für die Mutter bedeutet das weiterhin einen Alltag, in dem selbst die notwendigsten Anschaffungen zur finanziellen Herausforderung werden.