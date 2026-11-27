i Am Freitag kam es zu zahlreichen Ausschreitungen in der Wiener City Screenshot X (Twitter) Erneuter Protest in Wien Wieder Ringsperre wegen Palästina-Demo vor Hauptuni Am Freitag versammeln sich Demonstranten vor der Wien Uni. Die Teilnehmer protestieren gegen Polizeigewalt und solidarisieren sich mit Palästina. Von Maxim Zdziarski 27.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Woche nach den heftigen Ausschreitungen bei der GenZ-Demo in der Wiener Innenstadt findet am Freitag erneut eine Kundgebung vor der Hauptuniversität am Ring statt. Seit 17 Uhr haben sich dort nach "Heute"-Informationen rund 100 Personen versammelt. Die Fahrbahn musste deshalb gesperrt werden.

Die Demonstration steht unter dem Motto "Gegen ihre Kriege". Neben der Solidarität mit Palästina wollen die Teilnehmer auch ein Zeichen gegen Polizeigewalt setzen. Laut Wiener Polizei verläuft die Kundgebung bislang ruhig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

"Wir lassen uns nicht einschüchtern"

In einem Aufruf zur Demonstration üben die Aktivisten scharfe Kritik am Vorgehen der Polizei und der Universität bei den Protesten am 20. November. Der Universitätsleitung werfen sie vor, ihre Forderungen nicht ernst zu nehmen und Gewalt gegen Studierende zugelassen zu haben.

"Deshalb lasst uns wieder auf die Straße gehen! Wir lassen uns nicht einschüchtern, unser Protest und unsere Forderungen sind legitim!!", heißt es im Demo-Aufruf.

Heftige Ausschreitungen vor einer Woche

Wie berichtet, war es am vergangenen Freitag bei einer GenZ-Demonstration in der Wiener Innenstadt zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Hunderte Jugendliche hatten sich zunächst vor der Universität Wien versammelt.

Vor dem Wiener Rathaus gingen Demonstranten auf Polizisten los und umzingelten die Beamten. Erst als zusätzliche Polizeikräfte eintrafen und Pfefferspray eingesetzt wurde, löste sich die Situation auf. Demonstranten flüchteten daraufhin in Richtung Rathauspark.

Bei der neuerlichen Kundgebung am Freitagabend blieb es laut Polizei vorerst friedlich.