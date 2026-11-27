Serbien steht vor einer weiteren richtungsweisenden Wahl! Nachdem die Studentenliste am 25. Oktober mit absoluter Mehrheit die Parlamentswahl in Serbien gewann, wird ein neuer Präsident gewählt. Der Termin steht bereits fest.
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Der neue Parlamentspräsident Aleksandar Čupić unterzeichnete am Donnerstagmittag den entsprechenden Beschluss. Vor zahlreichen Medienvertretern appellierte Čupić an die Bevölkerung, Verantwortung zu übernehmen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Er hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung und einen Präsidenten mit starkem Integritätsbewusstsein.
Die vorgezogene Wahl wurde notwendig, nachdem Aleksandar Vučić am 27. September seinen Rücktritt erklärt hatte. Zunächst übernahm Ana Brnabić interimistisch die Amtsgeschäfte, seit 19. November steht Čupić an der Staatsspitze.
Parteien, Bündnisse und Bürgergruppen können Kandidaten nominieren. Voraussetzung dafür sind mindestens 10.000 beglaubigte Unterstützungserklärungen von Wahlberechtigten. Die Wahllokale sind am 27. Dezember von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Auch im Ausland lebende Serben können ihre Stimme an ausgewiesenen Standorten abgeben.
Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, kommt es zur Stichwahl. Die reguläre Amtszeit des serbischen Staatspräsidenten beträgt fünf Jahre. Die Präsidentschaftswahl markiert eine politische Zäsur für Serbien: Nach Jahren unter Aleksandar Vučić werden die Weichen für die Zukunft des Landes neu gestellt.
Die Ära von Aleksandar Vučić war jedenfalls von einigen zahlreichen Affären, Korruptionsvorwürfen und Massenprotesten geprägt. Auslöser der Riesen-Protestbewegung war der Dacheinsturz am Bahnhof von Novi Sad am 1. November 2024, bei dem 16 Menschen getötet wurden – "Heute" berichtete. Bis heute wurde niemand zur Verantwortung gezogen.