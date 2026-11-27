i Das Pony sorgte für Begeisterung am Freitagvormittag. Leserreporter Tierischer Morgenspaziergang Pony spaziert durch Wiener Prater – das steckt dahinter Ein Pony sorgte am Freitagmorgen im Wiener Prater für einen tierischen Hingucker. Offenbar hatte es genug von der Kälte. Von Justine Gull 27.11.2026, 17:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser tierischen Begegnung dürfte ein Wiener auf seinem Weg zur Uni wohl nicht gerechnet haben! Am Freitagmorgen spazierte der Mann durch den Prater, als ihm plötzlich ein Pony ins Auge stach. Ganz gemütlich und ohne Begleitung war der Vierbeiner unterwegs.

"Pony irrt im Prater ganz alleine herum", berichtete ein "Heute"-Leser, der dem Tier auf seinem Weg begegnete. Sofort nahm er mit seiner Handykamera ein Video der tierische Begegnung auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Pony wieder wohlbehalten im Stall

Wie eine Pressesprecherin gegenüber "Heute" bestätigt, hatte das Pony kurzerhand das Tor seiner Koppel aufgestoßen und sich auf den Weg in seinen nahe gelegenen Stall gemacht. Vielleicht hatte der Vierbeiner angesichts der winterlichen Temperaturen einfach genug von der frischen Luft.

Mittlerweile ist das Pony wieder wohlbehalten in seinem Stall angekommen. Bei seinem kleinen Morgenspaziergang ist ihm nichts passiert – dem tierischen Ausflügler geht es bestens.