i Schneemann Fridolin sorgt in Schönbrunn für Begiesterung. Leserreporter Leserfotos Schnee mit Schmäh! So kreativ sind die Österreicher Ein riesiger Schneemann, eine etwas andere Bierkühlung und eine Radtour – die "Heute"-Leser beweisen, wie viel Spaß der Schnee machen kann. Von Community Heute 27.11.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schnee sorgt in Wien nicht nur für winterliche Stimmung, sondern auch für jede Menge kuriose Momente. Während sich die einen lieber in den eigenen vier Wänden verkriechen, nutzen andere die weiße Pracht, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

So wurde etwa vor dem Wiener Parlament ein Schneemann gesichtet. Auch ein junger Radfahrer ließ sich von der weißen Pracht nicht aufhalten und strampelte kurzerhand durch den Schnee – oder versuchte es zumindest.

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Fridolin misst stolze 2,20 Meter

Besonders fleißig waren "Heute"-Leser in Schönbrunn. Dort bauten sie einen stolze 2,20 Meter großen Schneemann, der sogar einen eigenen Namen bekam: Fridolin.

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Ein anderer Leser aus Essling machte sich hingegen die eisigen Temperaturen auf besonders praktische Weise zunutze. Statt im Kühlschrank landete seine Bierdose kurzerhand im Schnee. Während der Schneepegel weiter steigt, hat das Bier laut dem Wiener bereits genau die richtige Temperatur. Sein humorvolles Fazit: "Ein bisschen geht noch."

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Ob beim Schneemannbauen, Radfahren oder bei der etwas anderen Getränkekühlung – die Wiener beweisen jedenfalls, dass man dem Wintereinbruch auch mit einer ordentlichen Portion Humor begegnen kann.