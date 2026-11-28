i Der Wiener startete sportlich in den Tag und fuhr mit Langlaufski in die Arbeit. Leserreporter Sportlich unterwegs Statt Öffis! Wiener fährt mit Langlaufski in die Arbeit Ein Wiener nutzte die winterlichen Bedingungen am Freitag kurzerhand für einen sportlichen Arbeitsweg – auf Langlaufski ging es quer durch Wien. Von Justine Gull 28.11.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich zahlreiche Wiener über Schnee und Verkehrschaos ärgerten, machte "Heute"-Leser und Judotrainer Norbert E. (56) kurzerhand das Beste aus der weißen Pracht. Statt mit dem Auto oder den Öffis in die Arbeit zu fahren, packte der Wiener am Freitagmorgen seine Langlaufski aus.

"Der erste Schnee des Jahres hat mich heute am Freitag direkt dazu ermuntert, die Langlaufski auszupacken und in die Arbeit zu flitzen", erzählt der begeisterte Wintersportler gegenüber "Heute". Normalerweise fährt er zwar mit dem Fahrrad zur Arbeit, aufgrund des Schnees disponierte der 56-Jährige kurzerhand um.

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Normalerweise greift Norbert zum Fahrrad, um zu Arbeit zu gelangen. Leserreporter

Auf Langlaufski quer durch Wien

Sein außergewöhnlicher Arbeitsweg startete im 21. Bezirk und führte ihn über die tief verschneite Donauinsel, durch den Wiener Prater bis in den dritten Bezirk. Dabei konnte der Wiener die traumhafte Winterlandschaft in vollen Zügen genießen.

Nach 1.5 Stunden kam Norbert dann ausgepowert bei der Arbeit an. "Die Strecke führte von der Dietrich-Gasse über die Donau und durch den Prater", fasst der 56-Jährige zusammen.

Dass sich der sportliche Start in den Tag gelohnt hat, steht für den Wiener außer Frage. Nicht nur eine ordentliche Portion Bewegung, sondern auch jede Menge gute Laune brachte ihm die ungewöhnliche Tour.

"Nach dieser traumhaften Tour bin ich fit, glücklich und vor allem pünktlich in der Arbeit angekommen", freut sich der Wiener. So lässt sich dem Wintereinbruch in der Bundeshauptstadt durchaus etwas Positives abgewinnen!