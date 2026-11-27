Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Bar in der Wiener City ab. Ein 24-Jähriger soll sich derart unangemessen verhalten haben, dass ihn das Personal aufforderte, das Lokal zu verlassen. Doch der junge Mann weigerte sich beharrlich. Schließlich wurde die Polizei alarmiert.
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Doch auch beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich die Situation nicht – ganz im Gegenteil. Der 24-Jährige zeigte sich laut Polizei äußerst unkooperativ, beschimpfte und bedrohte die Einsatzkräfte. Mehrmalige Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, ignorierte er.
Als die Beamten versuchten, den jungen Mann aus der Bar zu begleiten, eskalierte die Situation komplett. Der 24-Jährige soll die Polizisten körperlich attackiert und sich wiederholt gegen seine Fixierung gewehrt haben. Die Festnahme konnte schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft durchgeführt werden.
Doch selbst danach gab der Mann keine Ruhe. Im Zuge einer Personsdurchsuchung versuchte der 24-Jährige laut Polizei, sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen die Fahrbahn schlagen wollte. Der junge Österreicher zeigte sich äußerst aggressiv und uneinsichtig. Für ihn endete der Abend schließlich mit einer vorläufigen Festnahme und einer Anzeige.