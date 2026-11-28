i Am Freitag wurde ein Polizist bei einem Einsatz verletzt. Leserreporter (Archiv) Einsatz am Wiener Gürtel Mann (39) bedroht Frau mit Messer – Polizist verletzt Ein 39-Jähriger soll am Freitag eine Passantin am Wiener Gürtel mit einem Messer bedroht haben. Bei seiner Festnahme wurde ein Polizist verletzt. Von Community Heute 28.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem gefährlichen Vorfall kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr in Wien. Ein Mann soll im Kreuzungsbereich Thaliastraße und Lerchenfelder Gürtel eine Passantin mit einem Messer bedroht haben. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits aus dem Staub gemacht.

Im Zuge einer Fahndung konnten die Beamten den Mann dank einer detaillierten Personenbeschreibung vor dem Eingang eines Obdachlosenheims im Bereich der Josefstädter Straße ausfindig machen

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Polizist verletzt

Während der Sachverhaltsklärung zeigte sich der Tatverdächtige äußerst unkooperativ und ignorierte wiederholt die Anweisungen der Polizisten. In weiterer Folge versuchte er, sich der Anhaltung zu entziehen, indem er mehrmals mit dem Ellbogen in Richtung der Beamten schlug. Die Polizisten konnten den Mann schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft festnehmen.

Im Zuge der Festnahme wurde ein Beamter derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen österreichischen Staatsbürger. Für ihn klickten daraufhin vorläufig die Handschellen.