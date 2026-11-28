i Die Wienerin lebt gerade einmal von fünf Euro am Tag. Denise Auer/zVg Mutter kämpft ums Überleben Nur 160 € vom AMS! Frau verkauft Möbel für Lebensmittel Mit rund 5 Euro pro Tag muss eine Wienerin derzeit auskommen. Um Lebensmittel für sich und ihr Kind zu kaufen, musste sie bereits Möbel verkaufen. Von Justine Gull 28.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Laura* (Name von der Redaktion geändert) ist der Alltag eine finanzielle Zerreißprobe. Seit Juni erhält die Wienerin eigenen Angaben zufolge keine Mindestsicherung mehr. Was der Mutter derzeit monatlich zum Leben bleibt, sind nur rund 160 Euro vom Arbeitsmarktservice (AMS).

Seit Monaten könne sie ihre Rechnungen nicht mehr begleichen. Besonders belastend: Das Geld reicht schon lange nicht einmal mehr für Lebensmittel: "Ich musste sogar einige Möbel verkaufen, um Lebensmittel zu besorgen", schildert Laura im Gespräch mit "Heute".

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Fünf Euro pro Tag zum Leben

Umgerechnet stehen der Wienerin durch ihren AMS-Bezug gerade einmal rund fünf Euro am Tag zur Verfügung. Aufgrund einer langjährigen Erkrankung sei sie auf die Unterstützung durch die Mindestsicherung angewiesen. Doch auch zuvor habe sie inklusive AMS-Überweisung laut eigenen Angaben weniger als 1.000 Euro monatlich erhalten.

"Viele glauben, uns Sozialhilfeempfängern geht es gut mit dem Geld, aber niemand kennt die Wahrheit", erklärt die Mutter.

AMS erklärt niedrigen Leistungsbezug

Auf "Heute"-Anfrage erklärt ein Pressesprecher des AMS Wien, dass die Wienerin seit 1998 keiner Beschäftigung mehr nachgegangen sei. Dementsprechend niedrig falle auch die Bemessungsgrundlage des AMS für die Berechnung ihrer Leistung aus. Für die Mutter bedeutet das, dass sie ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten kann.

Auch die Pressestelle des MA 40 – zuständig für die Mindestsicherung – nimmt gegenüber "Heute" Stellung. Demnach habe die Wienerin am 29. Juli 2026 einen Folgeantrag auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung gestellt. Im Zuge der Bearbeitung seien weitere Unterlagen angefordert worden.

Fehlende Unterlagen

Zwar habe die Frau laufend Dokumente eingereicht, entscheidende Unterlagen würden laut der MA 40 trotz mehrfacher Fristverlängerungen weiterhin fehlen. Die MA 40 verweist in diesem Zusammenhang auf ihre gesetzlichen Verpflichtungen. Ohne die erforderlichen Unterlagen könne die Leistung nicht zuerkannt werden.

Für die Wiener Mutter bleibt die finanzielle Situation weiterhin angespannt. Solange die Angelegenheit rund um die Mindestsicherung nicht geklärt ist, muss sie mit einem monatlichen AMS-Bezug von rund 160 Euro über die Runden kommen.