Für einen ganz besonderen kulinarischen Leckerbissen nehmen zahlreiche Wiener am Samstag offenbar gerne längere Wartezeiten in Kauf. Vor dem Restaurant Mraz & Sohn in der Wallensteinstraße in der Wiener Brigittenau bildete sich eine beachtliche Menschenschlange.
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Grund für den Mega-Ansturm ist ein außergewöhnliches Pop-up-Event: Unter dem Namen "Maria Mrazies Sandwich Shop" verwandelt sich das Restaurant für einen einzigen Tag in einen Sandwich-Shop.
Bereits im Vorfeld kündigte das Restaurant auf Instagram das erste Pop-up im eigenen Lokal an. Neben neuen Rezepten und Merchandise steht unter anderem ein klassischer Korean Fried Chicken Burger auf dem Programm.
Reservierungen sind für das Event nicht notwendig. Der Verkauf der Merchandise-Artikel startete bereits um 10 Uhr, die kulinarischen Schmankerl wurden ab 11.30 Uhr angeboten.
Auch gegen 15 Uhr war der Andrang noch enorm. "Ist echt heftig, die Schlange", berichtet ein "Heute"-Leser am Samstagnachmittag.
Wer sich selbst durch das Angebot kosten möchte, muss allerdings schnell sein: Das außergewöhnliche Pop-up ist lediglich bis 17 Uhr geplant. Danach ist mit dem Sandwich-Spektakel auch schon wieder Schluss.