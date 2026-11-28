Hier steppt auch Monate nach der Eröffnung noch immer der Bär! Am ersten Adventsamstag herrscht in der Wiener City reges Treiben. Doch nicht nur die zahlreichen Geschäfte locken die Besucher an – auch vor einem ganz besonderen Café spielt sich ein regelrechter Menschenauflauf ab.
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Vor dem Café "HIIICH" in der Kärntner Straße bildet sich am Samstagmittag eine beachtliche Warteschlange, wie Aufnahmen einer "Heute"-Leserin zeigen. Trotz winterlicher Temperaturen warten zahlreiche Besucher geduldig darauf, an die Reihe zu kommen.
Bereits mit seiner Eröffnung im Juli sorgte Wiens erstes Teddy-Café für einen Mega-Ansturm. Für den Start wurden insgesamt 300.000 Plüschbären angeschafft – "Heute" berichtete. Die kleinen Teddys dienen unter anderem als Dekoration für Getränke und Desserts.
Neben ausgefallenen Matcha-Kreationen und Kaffeespezialitäten bietet das Lokal auch süße Desserts und herzhafte Sandwiches an. Für besondere Anlässe wie Weihnachten werden sogar eigene Teddy-Kreationen angefertigt.
Passend zur Vorweihnachtszeit präsentiert sich das Café in festlicher Optik. Riesige Teddybären blicken aus den weihnachtlich geschmückten Fenstern auf die Kärntner Straße hinunter.
Dass das außergewöhnliche Konzept auch knapp fünf Monate nach der Eröffnung noch immer zahlreiche Besucher begeistert, zeigt sich am Samstag besonders deutlich. Dick eingepackt in Winterjacken, mit Hauben und Schals trotzen die Gäste der Kälte – für einen Drink mit flauschiger Begleitung.