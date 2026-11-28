i Trotz eisiger Kälte stehen die Wiener in der City Schlange. Leserreporter Andrang in der Wiener City Für dieses Café stehen die Wiener in der Kälte Schlange Riesige Teddybären, Getränke und Andrang: Das Café "Hiiich" auf der Kärntner Straße sorgt am Samstagmittag für einen regelrechten Menschenauflau Von Community Heute 28.11.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier steppt auch Monate nach der Eröffnung noch immer der Bär! Am ersten Adventsamstag herrscht in der Wiener City reges Treiben. Doch nicht nur die zahlreichen Geschäfte locken die Besucher an – auch vor einem ganz besonderen Café spielt sich ein regelrechter Menschenauflauf ab.

Vor dem Café "HIIICH" in der Kärntner Straße bildet sich am Samstagmittag eine beachtliche Warteschlange, wie Aufnahmen einer "Heute"-Leserin zeigen. Trotz winterlicher Temperaturen warten zahlreiche Besucher geduldig darauf, an die Reihe zu kommen.

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300.000 Teddybären für Wiener Café

Bereits mit seiner Eröffnung im Juli sorgte Wiens erstes Teddy-Café für einen Mega-Ansturm. Für den Start wurden insgesamt 300.000 Plüschbären angeschafft – "Heute" berichtete. Die kleinen Teddys dienen unter anderem als Dekoration für Getränke und Desserts.

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Neben ausgefallenen Matcha-Kreationen und Kaffeespezialitäten bietet das Lokal auch süße Desserts und herzhafte Sandwiches an. Für besondere Anlässe wie Weihnachten werden sogar eigene Teddy-Kreationen angefertigt.

Auch im Advent hält der Hype an

Passend zur Vorweihnachtszeit präsentiert sich das Café in festlicher Optik. Riesige Teddybären blicken aus den weihnachtlich geschmückten Fenstern auf die Kärntner Straße hinunter.

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Dass das außergewöhnliche Konzept auch knapp fünf Monate nach der Eröffnung noch immer zahlreiche Besucher begeistert, zeigt sich am Samstag besonders deutlich. Dick eingepackt in Winterjacken, mit Hauben und Schals trotzen die Gäste der Kälte – für einen Drink mit flauschiger Begleitung.