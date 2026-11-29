Da staunt selbst Frau Holle! Vor dem Amtshaus am Schlesingerplatz in der Wiener Josefstadt ragt nach den heftigen Schneefällen ein ziemlich frivoles Bauwerk in die Höhe. Während andere Wiener nach den Schneemassen zur Schaufel griffen, um Gehsteige freizuräumen, hatten kreative Köpfe in der Josefstadt offenbar ganz andere Pläne.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Statt eines klassischen Schneemanns errichteten sie vor dem Amtshaus einen gewaltigen Schnee-Penis – stolze 2,60 Meter hoch! Die frostige Frivolität ist ein echter Hingucker. Von winterlicher Schrumpfung kann bei diesen Ausmaßen jedenfalls keine Rede sein. Auch in Sachen Standfestigkeit dürfte die eisige Erektion von den niedrigen Temperaturen profitieren.
Wie lange das beste Stück der Josefstadt noch seinen Mann steht, hängt wohl vom Wetter ab. Sobald die Temperaturen steigen, dürfte auch die imposante Schneelatte langsam erschlaffen.
Bis dahin steht jedenfalls fest: In der Josefstadt haben die Wiener nicht nur jede Menge Schnee, sondern auch einen ziemlich versauten Sinn für Humor.