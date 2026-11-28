i Die Schäden im Bad machen der Wienerin zu schaffen. Leserreporter Frust in Wohnung Regen im Bad – Wienerin kämpft mit Schimmel und Nässe Herabfallende Deckenteile, Schimmel und eindringendes Regenwasser: Eine Wienerin klagt über massive Schäden in ihrer Wohnung Von Justine Gull 28.11.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für "Heute"-Leserin Emilia* (Name von der Redaktion geändert) aus Wien-Floridsdorf wurde das eigene Badezimmer zum Problemfall. Nachdem es in einer Nachbarwohnung zu einem Wasserschaden gekommen war, habe sich die Situation auch in ihrer Wohnung zunehmend verschlechtert.

Immer wieder dringe Wasser in das Badezimmer samt WC ein, Teile der Decke würden herunterfallen und mittlerweile habe sich auch Schimmel gebildet. Besonders frustrierend sei für die Wienerin, dass sich die Sanierung in die Länge ziehe. "Es fühlt sich wie leere Versprechungen an", erklärt Emilia im "Heute"-Talk.

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Die fühlt sich von der zuständigen Hausverwaltung im Stich gelassen. "Die Verantwortung wird zwischen der Hausverwaltung, den zuständigen Firmen und der Gebäudeversicherung hin- und hergeschoben", so die Wienerin.

Mangelhafte Arbeiten

Auf "Heute"-Anfrage bestätigt die Hausverwaltung, dass es im Bereich der betroffenen Wohnung zu mehreren Schadensfällen gekommen sei. Im Zuge eines Wassereintritts in einer Nachbarwohnung seien Schäden an der Fassade des Lichthofes entdeckt und in weiterer Folge saniert worden.

Die Arbeiten hätten sich allerdings aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit des Lichtschachtes als besonders kompliziert erwiesen. Teilweise hätten sogar Seilkletterer eingesetzt werden müssen. "Leider gab es eine mangelhafte Ausführung der Arbeiten im Bereich des Bodens des Lichtschachts, die der Grund für weitere Wassereintritte war", räumt die Hausverwaltung ein.

Erneuter Wassereintritt

Doch auch nach Abschluss dieser Arbeiten kam es erneut zu einem Wassereintritt. Bei der anschließenden Ursachensuche stellte sich laut Hausverwaltung heraus, dass das Gefälle des Schachtbodens bei einem früheren Umbau nicht korrekt hergestellt worden war.

Dadurch sei das Niederschlagswasser in Richtung des kleinen Badezimmerfensters geflossen. Die abschließenden Sanierungsarbeiten seien bereits mehr als einen Monat vor der Stellungnahme in Auftrag gegeben worden. Eine Bestätigung über deren Fertigstellung liege der Hausverwaltung allerdings noch nicht vor.

Sanierung zieht sich in die Länge

Als weitere Gründe für die Verzögerungen nennt die Hausverwaltung Schwierigkeiten beim Zugang zur Wohnung sowie die notwendige Abstimmung mit der Gebäudeversicherung. Auch bereits länger bestehende Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme seien ihr zuvor nicht gemeldet worden.

Zudem verweist die Hausverwaltung darauf, grundsätzlich nur für Schäden an allgemeinen Teilen des Hauses beziehungsweise für Schäden, die durch die Gebäudeversicherung gedeckt sind, zuständig zu sein. Für die betroffene Mieterin ist eine endgültige Lösung des Problems somit weiterhin nicht in Sicht.