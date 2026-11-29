i Ein "Heute"-Video zeigt: Rapper Bonez MC prügelte auf Mäci-Mitarbeiter ein, folgte ihnen bis in die Küche. APA / Leserreporter Skandal-Video zeigt alles RAF-Freund Bonez soll Mäci-Mitarbeiter verprügelt haben Prügel-Eklat in einer Mäci-Filiale in Innsbruck – und die Rap-Stars RAF Camora und Bonez MC in der Hauptrolle. Das ist bislang bekannt. Von Community Heute 29.11.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gewalt-Exzess samt Massenschlägerei in einer Innsbrucker McDonalds-Filiale am Samstagabend! Nach ihrem Auftritt in Innsbruck gerieten die Rap-Stars RAF Camora und Bonez MC in dem Fast-Food-Lokal am Mitterweg in der Tiroler Landeshauptstadt in eine wüste Schlägerei. Eine Zeugin packt aus.

Neun Anzeigen, fünf Verletzte

Erst auf der Bühne, dann mitten im Prügel-Chaos? Die beiden Rap-Superstars RAF Camora und Bonez MC sollen am Samstagabend in eine handfeste Auseinandersetzung in einer Fast-Food-Filiale am Innsbrucker Mitterweg verwickelt gewesen sein. Zuvor waren die Musiker beim Event "Airdenaline" am Bergisel aufgetreten.

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Gegen 22.10 Uhr eskalierte die Situation in dem Lokal völlig. Laut Polizei waren insgesamt neun Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren an dem Raufhandel beteiligt. Fünf von ihnen wurden verletzt.

Faustschlag mitten ins Gesicht

Eine 23-jährige Innsbruckerin, die mit zwei Freundinnen auf ihr Essen wartete, schilderte gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" die wilden Szenen. Demnach soll Bonez MC einem Mitarbeiter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Was dem Schlag vorausging, habe die junge Frau allerdings nicht mitbekommen.

Als weitere Mitarbeiter ihrem Kollegen zu Hilfe eilten, sei die Situation völlig außer Kontrolle geraten. "Es wurde auf Köpfe eingeschlagen, Blut ist geflossen", berichtet die Augenzeugin der "Tiroler Tageszeitung".

RAF Camora soll Gesichter verdeckt haben

Die drei Freundinnen zückten ihre Handys und hielten die Prügel-Szenen fest. RAF Camora soll laut der Zeugin versucht haben, die Situation zu beruhigen. Gleichzeitig habe der Wiener Rapper versucht, die Gesichter seiner Begleiter mit deren Kappen zu verdecken.

RAF Camora in Schlägerei in Mäci-Filiale verwickelt i ?

Besonders heftig: Ein Mitarbeiter soll sich in die Küche geflüchtet haben. Bonez MC habe ihn laut der Zeugin verfolgt und weiter auf ihn eingeschlagen. Ein Leserreporter-Video zeigt die Flucht des Mäci-Arbeiters in die Küche sowie die Verfolgung.

Polizeieinsatz in Klinik

Zwei zufällig anwesende Rettungssanitäter sollen schließlich eingegriffen und die Gäste aus dem Lokal geschickt haben. Die Truppe habe daraufhin das Restaurant verlassen und sei mit einem Auto davongefahren. Die Polizei konnte Beteiligte im Zuge der Fahndung ausforschen.

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Auch in der Innsbrucker Klinik kam es laut ORF zu einem Polizeieinsatz. Dort hätten die Beamten eine gesuchte Person angetroffen. Ob es sich dabei um RAF Camora handelte, wurde offiziell nicht bestätigt.

Neun Männer werden angezeigt

Die fünf Verletzten konnten das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sämtliche beteiligten Männer werden nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Was die wilde Prügelei ausgelöst hat, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bestätigte bislang keine Namen der Beteiligten. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.