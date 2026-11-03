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Die Frauen wurden festgenommen.
Die Frauen wurden festgenommen.
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Zwei Coups in Wien

Frau überfallen, Geschäft attackiert – Duo gefasst

Die Wiener Polizei konnte zwei versuchte Verbrechen aufklären. In beiden Fällen sollen zwei Frauen die Täterinnen gewesen sein.
Von Newsdesk Heute
03.11.2026, 12:49
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Bereits am 14. Oktober kam es in Wien-Simmering zu einem Überfall auf eine Frau. Dabei versuchte eine vorerst unbekannte Täterin die Handtasche des Opfers zu stehlen. Die Angreiferin konnte der Frau, die um Hilfe schrie, die Tasche jedoch nicht entreißen. Als das Opfer zu Boden fiel und Passanten zu Hilfe eilten, ließ die Täterin von der Frau ab. Die unbekannte Angreiferin konnte entkommen.

Der andere Vorfall ereignete sich bereits am 7. Oktober. Dabei soll eine Tatverdächtige im Bereich der Mariahilfer Straße versucht haben, die Auslagenscheibe eines Geschäftslokals mit einem Radmutternschlüssel einzuschlagen. Dies misslang der Frau jedoch.

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Zwei Festnahmen

In beiden Fällen führte das Landeskriminalamt Wien umfangreiche Ermittlungen. Dabei rückten zwei Österreicherinnen – 25 und 24 Jahre alt – ins Visier der Beamten. Sie sollen die Handtaschenbesitzerin vor dem gescheiterten Raub bei einer Bargeldbehebung in einer Bankfiliale beobachtet haben. Auch für den versuchten Einbruch seien die beiden verantwortlich.

In beiden Fällen soll die 25-Jährige als unmittelbare Täterin agiert haben. Die Frauen wurden festgenommen. Während die ältere Verdächtige sich geständig zeigte und in eine Justizanstalt gebracht wurde, verweigerte die 24-Jährige die Aussage. Sie wurde wieder entlassen.

red, 03.11.2026, 12:49
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