i Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen. iStock Angreifer-Duo flüchtig Messer und Pfefferspray! Bursch (16) brutal attackiert Zwei Jugendliche attackierten einen 16-Jährigen in Wien-Favoriten mit Messer und Pfefferspray. Die beiden sind noch flüchtig. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was ein klärendes Gespräch in einem Streit werden sollte, entwickelte sich in der Nacht auf Dienstag zu einer wilden Messerstecherei zwischen Jugendlichen in einem Park in Wien-Favoriten. Diesen hatten sich ein 16-Jähriger und ein anderer Jugendlicher für ihr Treffen ausgesucht.

Gegen 1.30 Uhr traf zuerst der 16-Jährige ein und wartete auf einer Parkbank. Dann tauchte plötzlich der andere Teenager in Begleitung eines weiteren Burschen auf. Sie sollen begonnen haben, den 16-Jährigen zu schimpfen – es kam zu einem weiteren Streit.

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Fahndung läuft

Im Zuge dessen zog der Bekannte des auf der Parkbank wartenden Jugendlichen plötzlich ein Messer sowie Pfefferspray. Zunächst besprühte er den 16-Jährigen damit, danach versetzte er ihm einen Messerstich im Bereich des Rückens. Auch der Begleiter des Angreifers soll versucht haben, das Opfer mit einem Messer zu verletzen.

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Nach der Tat sollen die beiden Verdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Opfer wies eine Reizung durch den Pfefferspray sowie eine kleine Schnittverletzung im Bereich des Rückens auf. Der Teenager wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Die Fahndung nach den Verdächtigen läuft.