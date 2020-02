Geheime Botschaft auf dem T-Shirt von Haaland?

Ex-Salzburger Erling Haaland sorgt in Dortmund für Aufregung – neun Tore in sechs Spielen. Da ist Manchester United neidisch. Von den "Red Devils" hört man kritische Töne. Die kontert Haaland mit einem T-Shirt.

Auch der Premier-League-Klub bemühte sich um eine Verpflichtung des Norwegers. Doch der Deal scheiterte. Einerseits soll Haaland einfach Dortmund den Briten bevorzugt haben, andererseits hätten geforderte Berater-Klauseln die Manchester-Bosse abgeschreckt.Das meint zumindest Coach Ole Gunnar Solskjaer, der sich kritisch über seinen Landsmann äußerte: "Es ist wichtig, dass wir mit gesundem Menschenverstand handeln. Man darf den Beratern nicht die Kontrolle geben, indem man Ausstiegsklauseln oder solche Sachen genehmigt."Haaland selbst bezeichnet die Äußerungen von Solskjaer als "lächerlich". Bei einem PR-Termin trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift "The devil is jealous of me" ("Der Teufel ist neidisch auf mich"). Eine kleine Anspielung auf United?