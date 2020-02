Gerücht: Real will schon im Sommer Haaland holen

Erling Haaland wechselte erst im Winter von Salzburg zu Borussia Dortmund. Laut Gerüchteküche könnte der 19-jährige Norweger dort aber bereits im Sommer wieder einen Abflug machen.

Wer ersetzt Bundesliga-Star Haaland?

Real Madrid will bereits im Sommer Überflieger Erling Haaland von Borussia Dortmund verpflichten – das berichtet die spanische Zeitung "Don Balon".Nach Informationen des Blattes, das in Sachen Transfergerüchten aufgrund von vielen wilden Spekulationen in der Vergangenheit allerdings nicht den besten Ruf besitzt, wollten die "Königlichen" den 19-jährigen Norweger ursprünglich erst 2021 holen. Nach der schmerzhaften 0:1-Niederlage gegen Levante am Wochenende, bei der einmal mehr deutlich wurde, dass die Madrilenen seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo an Offensiv-Power verloren haben, soll sich die Meinung von Klub-Boss Florentino Perez aber schlagartig geändert haben.Haaland soll der neue Superstar beim "Weißen Ballett" werden, die Transferbemühungen um PSG-Wunderwuzzi Kylian Mbappe werden dafür hinten angestellt. Als Ablösesumme Real will Real 150 Millionen Euro auf den Tisch legen. Zur Erinnerung: Dortmund zahlte im Winter dank einer Ausstiegsklausel "nur" 20 Millionen Euro für seine Dienste. Eine solche, allerdings im Wert von 75 Millionen Euro hat Haaland auch in seinem Dortmunder Vertrager stehen – nur gilt sie erst ab 2021.