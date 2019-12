Gewählt! Thiem spielte die 2 besten Spiele des Jahres

Die ATP hat entschieden. Dominic Thiem ist einer der spektakulärsten Spieler auf der Tour. Gleich zwei Matches mit Beteiligung des Lichtenwörthers wurden zu den besten Spielen des Jahres gewählt.

6. Alexander Zverev gegen Roger Federer im Viertelfinale von Shanghai: 6:3, 6:7 (7), 6:3

5. Novak Djokovic gegen Juan Martin del Potro im Viertelfinale von Rom: 4:6, 7:6 (6), 6:4

4. Stefanos Tsitsipas gegen Dominic Thiem im Endspiel der ATP Finals von London: 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4)

3. Nick Kyrgios gegen Stefanos Tsitsipas im Halbfinale von Washington: 6:4, 3:6, 7:6 (7)

2. Dominic Thiem gegen Roger Federer im Finale von Indian Wells: 3:6, 6:3, 7:5

1. Dominic Thiem gegen Novak Djokovic bei den ATP Finals: 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5)

2019 war wohl das Jahr von Dominic Thiem . Österreichs Nummer eins holte in Indian Wells seinen ersten Masters-Sieg, stand neuerlich im Finale der French Open und schaffte es bei den ATP Finals in London erstmals über die Gruppenphase hinaus.Die ATP würdigte auch die spektakuläre Spielweise und den Kampfgeist des Weltranglisten-Vierten. Im Ranking der besten sechs Partien des Jahres taucht der Lichtenwörther gleich drei Mal auf. Thiem war sogar bei den zwei besten Spielen des Jahres beteiligt – und hat beide gewonnen.Bestes Spiel des Jahres war d ie Nervenschlacht bei den ATP Finals gegen Novak Djokovi c. Thiem hatte sich in dramatischen 2:47 Stunden nach einem knapp im Tie-Break verlorenen ersten Satz gegen den Serben durchgesetzt. Damit war die Gruppenphase erstmals überstanden, Thiem ebnete seinen Weg ins Endspiel.Im zweitbesten Spiel des Jahres holte sich der Lichtenwörther in Indian Wells seinen ersten Masters-Titel, rang den Schweizer Altmeister Roger Federer nach Satzrückstand nieder.