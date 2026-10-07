i Ski-Star Lindsey Vonn. GEPA pictures Comeback in Sicht? Große Ski-Überraschung um Star Lindsey Vonn Deutet sich hier ein Comeback von Ski-Superstar Lindsey Vonn nach ihrem schweren Sturz bei Olympia in Cortina an? Es gibt zumindest einen Hinweis. Von Sport Heute 07.10.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lindsey Vonn ist zurück im offiziellen US-Skikader! Der amerikanische Verband hat sein Team für die Saison 2026/27 bekannt gegeben – und die 84-fache Weltcupsiegerin steht etwas überraschend wieder im A-Team.

Vonn befindet sich zwar weiterhin in der Rehabilitation nach ihrem so heftigen Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina im Februar 2026, dennoch wurde die 41-Jährige für die kommende Saison nominiert. Damit bleibt die Tür für weitere Weltcup-Einsätze der Ski-Ikone offen – zumindest theoretisch.

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Ob Vonn auch tatsächlich im Ski-Weltcup an den Start gehen wird oder darüber nachdenkt, ist aktuell noch nicht klar. Die Star-Skifahrerin zeigte sich in Social Media zuletzt häufig abseits der Skipisten. Vorerst scheint ein Comeback also weit weg zu sein. Aber immerhin: Die Türe ist offen.

Lindsey Vonns Olympia-Drama um Horror-Sturz i ?

Gemeinsam mit Vonn stehen bei den Frauen auch Superstar Mikaela Shiffrin, Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson sowie Paula Moltzan und Jacqueline Wiles im A-Team. Insgesamt umfasst das US-Team bei den Alpinen für den kommenden Winter 49 Athletinnen und Athleten.

Der Weltcup startet am 24. und 25. Oktober traditionell in Sölden. Es stehen Riesentorläufe bei Frauen und Männern auf dem Programm. Höhepunkt der Saison ist die Ski-WM in Crans-Montana vom 1. bis 14. Februar 2027.

Ob und wann Vonn tatsächlich wieder Rennen bestreiten kann, hängt von ihrer weiteren Rehabilitation ab. Allein die Nominierung zeigt aber: Der US-Verband plant weiterhin mit seinem Superstar.