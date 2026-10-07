i Federica Bringone GEPA pictures Verletzung, Krankheit Zwei Ski-Superstars sagen Start in Sölden früh ab Der Weltcup-Auftakt in Sölden findet ohne zwei italienische Superstars statt. Federica Brignone und Sofia Goggia müssen passen. Von Sport Heute 07.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Italiens Ski-Team muss beim ersten Weltcup-Rennen des Winters auf zwei seiner größten Namen verzichten. Federica Brignone und Sofia Goggia werden beim Riesentorlauf am 24. Oktober in Sölden nicht am Start stehen.

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Brignone arbeitet weiterhin an ihrem Comeback nach ihrer schweren Knieverletzung. Ende August musste sich die Doppel-Olympiasiegerin einem weiteren Eingriff unterziehen, bei dem Schrauben und eine Platte entfernt wurden. Der Oktober steht für sie deshalb noch ganz im Zeichen der Regeneration.

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"Danach werde ich wieder auf die Skier steigen und sehen, wie es mir geht", erklärte Brignone beim Festival dello Sport di Trento. Neben Sölden wird sie auch die Nordamerika-Rennen Ende November und Anfang Dezember verpassen. Aktuell liege ihr voller Fokus darauf, wieder gesund zu werden.

Auch bei Goggia kommt der Weltcup-Auftakt zu früh. Die 33-Jährige hatte sich während der Vorbereitung mit zwei Viruserkrankungen herumgeschlagen und musste deshalb bereits ihr Trainingslager in Argentinien abbrechen. Starke Müdigkeit und Erschöpfung machten ihr zu schaffen, zeitweise bereitete ihr sogar das Stiegensteigen Probleme.

Die akute Phase hat Goggia mittlerweile zwar überstanden, an Rennsport ist aber noch nicht zu denken. Die Speed-Spezialistin benötigt nach eigenen Angaben weitere Zeit, um die Folgen der Erkrankungen vollständig zu überwinden. Wann sie ihr Comeback geben kann, ist damit weiterhin offen.