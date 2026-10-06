StartseiteSportWintersport
Marco Schwarz
Marco Schwarz
GEPA pictures
In einer Disziplin

"Härteste Entscheidung": Schwarz zieht Schlussstrich

Marco Schwarz beendet seine Karriere im Slalom, das verkündetet der Kärntner auf einer Pressekonferenz.
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 11:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Marco Schwarz hört im Slalom auf. Das verkündete der ÖSV-Star auf einer Pressekonferenz seines Hauptsponsors Uniqa in Wien. Schwarz begründet die Entscheidung mit dem dicht getakteten Terminkalender und seinem Fokus, der in Zukunft auch in Richtung Abfahrt gehen soll.

"Es war sicher eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere, aber mit dem ganzen Drumherum und dem ganzen FIS-Kalender lassen sich die vier Disziplinen nicht mehr vereinbaren", begründet Schwarz sein Slalom-Aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Keine Entscheidung – ÖSV-Star lässt Zukunft offen
ÖSV-Stars müssen für Vorbereitung plötzlich nach Chile
ÖSV schickt drei Ski-Stars wieder ins Trainingslager

"Es macht mehr Sinn, sich auf gewisse Sachen zu fokussieren, als in vier Disziplinen Mittelmaß zu sein", so Schwarz. Er führt weiter aus: "Ich will meine Kräfte so bündeln, dass ich Rennen gewinnen kann und Podestplätze einfahren kann."

    Der Fokus werde laut ihm auf Riesentorlauf und Super-G liegen. In Zukunft will er aber auch mehr in Richtung Abfahrt schauen. In seiner Weltcup-Karriere konnte Schwarz drei Slalom-Rennen gewinnen. 2021 konnte er sogar die kleine Kristallkugel im Slalom gewinnen.

    red,Akt. 06.10.2026, 11:56, 06.10.2026, 11:27
    Mehr zum Thema
    Marco SchwarzSlalomRiesentorlaufSuper-G

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Ski AlpinSki-WeltcupÖSV
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote