i Marco Schwarz GEPA pictures In einer Disziplin "Härteste Entscheidung": Schwarz zieht Schlussstrich Marco Schwarz beendet seine Karriere im Slalom, das verkündetet der Kärntner auf einer Pressekonferenz. Von Sport Heute 06.10.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marco Schwarz hört im Slalom auf. Das verkündete der ÖSV-Star auf einer Pressekonferenz seines Hauptsponsors Uniqa in Wien. Schwarz begründet die Entscheidung mit dem dicht getakteten Terminkalender und seinem Fokus, der in Zukunft auch in Richtung Abfahrt gehen soll.

"Es war sicher eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere, aber mit dem ganzen Drumherum und dem ganzen FIS-Kalender lassen sich die vier Disziplinen nicht mehr vereinbaren", begründet Schwarz sein Slalom-Aus.

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"Es macht mehr Sinn, sich auf gewisse Sachen zu fokussieren, als in vier Disziplinen Mittelmaß zu sein", so Schwarz. Er führt weiter aus: "Ich will meine Kräfte so bündeln, dass ich Rennen gewinnen kann und Podestplätze einfahren kann."

Der Fokus werde laut ihm auf Riesentorlauf und Super-G liegen. In Zukunft will er aber auch mehr in Richtung Abfahrt schauen. In seiner Weltcup-Karriere konnte Schwarz drei Slalom-Rennen gewinnen. 2021 konnte er sogar die kleine Kristallkugel im Slalom gewinnen.