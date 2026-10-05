i Alex Owetschkin Reuters 22 Jahre beim Klub NHL-Legende hört auf! Owetschkin kündigt Abschied an Alexander Owetschkin bestreitet seine letzte Saison in der NHL. Nach 22 Spielzeiten ist für den russischen Superstar in Nordamerika Schluss. Von Sport Heute 05.10.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine der größten Karrieren der NHL-Geschichte geht ihrem Ende entgegen. Alexander Owetschkin wird nach der laufenden Saison seine Laufbahn in der besten Eishockey-Liga der Welt beenden. Das gaben seine Washington Capitals bekannt.

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Die Entscheidung habe der 41-Jährige bereits im Sommer gemeinsam mit seiner Familie getroffen. "Ich liebe das Spiel so sehr, aber in meinem Herzen weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist", erklärt der langjährige Capitals-Kapitän.

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Owetschkin spielt seit 2005 ununterbrochen für Washington und geht aktuell in seine 22. NHL-Saison. 2018 führte er die Capitals zum Stanley-Cup-Triumph. Im vergangenen Jahr überholte der Russe zudem Wayne Gretzky und stellte einen neuen NHL-Torrekord auf. In die aktuelle Spielzeit startete er mit 929 Treffern.

Ob nach seinem NHL-Abschied auch seine gesamte Spielerkarriere endet, lässt Owetschkin offen. Eine Fortsetzung in einer anderen Liga ist damit weiterhin möglich.

Zuletzt sorgte der dreifache Weltmeister auch abseits des Eises für Schlagzeilen. Owetschkin war in einem Unterstützungsvideo für die Partei des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen. Auf Nachfrage erklärte er bei einem Medientag der Capitals, er unterstütze sein Land und setze sich für "Frieden und Liebe" ein.