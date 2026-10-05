i Manuel Feller Instagram ÖSV-Comeback-Schritt Nach Feller-Rückschlag – Foto lässt Ski-Fans jubeln Gute Nachrichten von Manuel Feller. Nach monatelangen Rückenproblemen steht der ÖSV-Star endlich wieder auf Ski. Von Sport Heute 05.10.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manuel Feller hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurück in den Ski-Weltcup gemacht. Der 33-jährige Tiroler absolvierte am Pitztaler Gletscher seine ersten Schwünge im Schnee, wie der ÖSV am Montag bekannt gab.

Bilder: Weltcup-Vorbereitung am Rettenbachferner in Sölden i ?

Für Feller endet damit zumindest vorerst eine lange Zeit ohne Pisten-Training. Erst vor rund einem Monat hatte der Technik-Spezialist öffentlich gemacht, im Sommer einen weiteren Bandscheibenvorfall erlitten zu haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der neuerliche Rückschlag warf seinen Comeback-Plan deutlich durcheinander. Feller erklärte damals, mindestens einen Monat hinter dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan zu liegen.

Wegen der Belastungssteuerung verzichtete er zuletzt auf das eigentlich geplante Trainingslager in Südamerika.

Nun gibt es erstmals wieder positive Nachrichten. Mit den ersten Schwüngen am Pitztaler Gletscher ist Feller zurück auf der Piste – wann er auch wieder im Weltcup an den Start gehen kann, ist allerdings noch offen. Das gemeinsame Foto auf dem Instagram-Account von Ski Austria macht den heimischen Fans jedenfalls neue Hoffnung auf einen erfolgreichen Winter des ÖSV-Stars.