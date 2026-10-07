Skandal vor Ski-WM! Schweizer Vizeboss tritt zurück

Die Vorbereitungen auf die Ski-WM 2027 werden von einem personellen Paukenschlag überschattet. Claude-Alain Schmidhalter legt sowohl sein Amt als Präsident des Organisationskomitees als auch jenes als Vizepräsident von Swiss-Ski nieder. Zuvor war der 62-Jährige bereits vorläufig von seinen Funktionen entbunden worden.
Hintergrund sind schwere Vorwürfe aus Schmidhalters beruflicher Tätigkeit außerhalb des Skisports. Wie der "Blick" berichtet, wirft ihm die Walliser Staatsanwaltschaft Betrug und ungetreue Geschäftsführung vor. Gemeinsam mit einem weiteren Beschuldigten soll er einen früheren Geschäftspartner um mehr als 300.000 Franken – rund 320.000 Euro – geschädigt haben. Im Februar soll der Fall vor Gericht verhandelt werden. Für Schmidhalter gilt die Unschuldsvermutung.
Der Schweizer betont, dass sein Rücktritt kein Schuldeingeständnis sei. "Ich tue es, weil die WM jetzt Klarheit braucht", erklärt Schmidhalter. Ein OK-Präsident, der wenige Monate vor den Titelkämpfen auf unbestimmte Zeit nicht im Amt sei, würde dem Projekt schaden.
Zunächst hatten Swiss-Ski und das WM-Organisationskomitee lediglich eine vorübergehende Suspendierung ausgesprochen. Schmidhalter zieht nun selbst einen endgültigen Schlussstrich und gibt beide Funktionen mit sofortiger Wirkung ab.
Die Verantwortlichen müssen damit kurzfristig die Führung des Großevents neu ordnen. Viel Zeit bleibt nicht: Die Ski-WM in Crans-Montana findet vom 1. bis 14. Februar 2027 statt.