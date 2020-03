Haaland erklärt, was er an sich noch verbessern will

Der Superstürmer übt Selbstkritik! Erling Haaland glänzt bei Borussia Dortmund mit Toren am Fließband, aber er sieht bei sich selbst noch Verbesserungs-Potenzial.

Zwölf Tore in zehn Spielen – Erling Haaland schlug nach dem Wechsel von Salzburg zu Dortmund beim deutschen Bundesliga-Klub voll ein. Doch selbstzufrieden ist der 19-Jährige Norweger deswegen nicht. Im Gegenteil, er hat hohe Ziele und will dafür hart an sich arbeiten."Ich will der Top-Scorer der Bundesliga werden", stellt er klar. "Ich versuche, so hart wie möglich zu arbeiten, um der beste Fußballer der Welt zu werden. Ich arbeite sehr viel, so viel wie möglich. So viel wie mein Körper aushält."Konkret sieht er in folgenden Punkten Steigerungsbedarf: "Meinen rechten Fuß, mein Kopfballspiel, meine Technik, meinen linken Fuß, meine Denkweise auf dem Feld, meine Bewegungen, alles. Ich habe noch viel zu tun."Denn die Latte liegt in Deutschland hoch. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski scorete in bisher 313 Spiele 227 Tore. Haaland geht die große Aufgabe selbstbewusst an: "Seit ich klein war, weiß ich, dass ich dazu fähig bin, solche Leistungen zu erbringen. Ich wusste, dass ich einen Unterschied machen kann. Und ich kann in der Zukunft sogar noch besser werden."