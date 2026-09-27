i Cristiano Ronaldo verpasste sein 234. Länderspiel. IMAGO/Bildbyran Portugal siegt glücklich Haaland-Tor zu wenig – Ronaldo schmort auf Bank Ohne Cristiano Ronaldo besiegte Portugal Norwegen mit 2:1. Dafür traf ein anderer Superstar: Erling Haaland erzielte sein 65. Tor im 60. Länderspiel. Von Sport Heute 27.09.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo verpasste sein 234. Länderspiel für die portugiesische Nationalmannschaft und sah den Sieg seines Teams über Norwegen von der Bank aus. Joao Felix (17.) und Goncalo Ramos (54.) bescherten der "Selecao" den Sieg – Erling Haalands 65. Treffer im 60. Länderspiel reichte den Norwegern nicht zu einem Punkt.

Das Ergebnis spiegelte jedoch nicht zur Gänze das Spielgeschehen wider. Die Norweger waren überlegen, hatten mehr Ballbesitz und auch die größeren Möglichkeiten, spielten ihre Chancen jedoch nicht gut zu Ende. Portugal beschränkte sich vor allem in der zweiten Halbzeit hauptsächlich aufs Verteidigen – und nutzten ihre wenigen Chancen eiskalt und profitierten von einem Tormann-Patzer.

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Portugal gewinnt glücklich

Portugal ging in einer temporeichen Partie durch Joao Felix (17.) in Führung. Nach einem schnellen Gegenstoß bekam der Angreifer vor dem Strafraum zu viel Platz und schob den Ball präzise zur 1:0-Führung ins Eck. Danach drängte Norwegen auf den Ausgleich, doch vor allem Erling Haaland ließ gleich mehrere gute Möglichkeiten liegen.

Nach der Pause belohnte sich der Stürmer doch noch und traf in der 51. Minute zum 1:1. Die Freude hielt aber nur drei Minuten: Norwegens Keeper Örjan Nyland spielte den Ball direkt in die Füße von Goncalo Ramos, der ihn aus rund 20 Metern zum 2:1 überhob. Kurz darauf patzte Nyland erneut, Ramos' vermeintliches 3:1 wurde allerdings wegen Abseits aberkannt. Portugal brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und hält nach zwei Nations-League-Spielen beim Punktemaximum von sechs Zählern.