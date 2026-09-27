i Irlands Troy Parrott jubelt über das 1:0. IMAGO/IPA Sport Nach Protestaktion 3:0! Iren fertigen Israel in der Österreich-Gruppe ab Überraschung in Österreichs Nations-League-Gruppe! Irland feierte gegen Israel einen 3:0-Auswärtssieg. Das ÖFB-Team liegt auf Platz 1. Von Sport Heute 27.09.2026, 22:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich schlug nach Israel auch den Kosovo am Sonntag im Wiener Happel-Stadion 3:1 und übernahm die alleinige Gruppenführung in der Nations League B. Irland, das zum Auftakt noch gegen den Kosovo unter die Räder gekommen war, meldete sich nun eindrucksvoll zurück.

Die Iren schlugen am Sonntagabend Israel mit 3:0.

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Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Troy Parrott, Adam Idah und Jack Moylan trafen innerhalb von elf Minuten und brachten Irland bereits nach 25 Minuten mit 3:0 in Führung. Moylan hielt bei seinem Torjubel seine schwarze Armbinde in Richtung der israelischen Fans und küsste sie.

Es war nicht die einzige Geste des Protests im ungarischen Debrecen. Israel trägt aufgrund des anhaltenden Krieges im Gazastreifen seine Spiele auf neutralem Boden aus.

Schon vor dem Anpfiff in Debrecen setzten die irischen Spieler ein sichtbares Zeichen. Während der israelischen Hymne senkten sie ihre Köpfe, zudem lief die Mannschaft mit schwarzen Armbinden auf. Diese sollten nach Angaben aus dem irischen Lager an alle Todesopfer des Gaza-Konflikts erinnern. Auf die üblichen Handschläge mit den israelischen Spielern wurde ebenfalls verzichtet.