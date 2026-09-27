i Jürgen Klopp war nach dem 0:1 fassungslos. IMAGO/kolbert-press 0:1-Niederlage Klopp-Blamage bei Heim-Debüt gegen Griechenland Jürgen Klopps Heimpremiere als DFB-Trainer ging komplett in die Hose. Gegen Griechenland setzte es eine bittere 0:1-Niederlage. Von Sport Heute 27.09.2026, 22:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sein Deutschland-Debüt hatte sich Jürgen Klopp sicher anders vorgestellt. Gegen kompakte Griechen agierte das deutsche Nationalteam ideenlos und defensiv anfällig – und verlor am Ende verdient mit 0:1. Besonders bitter: Nach einem der vielen Konter der Gäste fälschte Kapitän Joshua Kimmich den Schuss von Dimitrios Kourbelis (74.) entscheidend ab und sorgte damit für den Sieg der Griechen. Es war der erste Sieg einer griechischen Nationalmannschaft gegen die deutsche Auswahl.

Für Klopps erste Auswahl des 44-Mann-Kaders ist es ein unrühmlicher Abschied vom Nationalteam-Lehrgang. Denn ab morgen fahren die ersten Spieler des zweigeteilten Kaders nach Hause, der zweite Teil bestreitet die Länderspiele gegen Serbien (01. Oktober) und das Rückspiel gegen Griechenland (04. Oktober).

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Adeyemi einziger DFB-Lichtblick

Gegen tief stehende Griechen tat sich die deutsche Mannschaft über weite Phasen der Partie schwer. In der ersten Hälfte wurde das Klopp-Team nur über Karim Adeyemi (27., 32.) gefährlich – der Angreifer wurde jedoch zunächst nach einem 100-Meter-Sprint entscheidend am Abschluss gestört, fünf Minuten später war sein Abschluss zu zentral. In der zweiten Hälfte war die DFB-Elf bis auf einen Abschluss von Conte (49.) offensiv ebenfalls blass.

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Auf der Gegenseite fanden die Griechen Gefallen am Kontern. Nach einem Fehler von Kimmich hatte Ioannidis (67.) die Führung am Fuß, verzog jedoch um Zentimeter. Wenig später bestraften die Gäste dann aber das schwache deutsche Abwehrverhalten. Nach einem Angriff über Arsenal-Star Tzolis nahm sich Kourbelis ein Herz – Kimmich warf sich in den Schuss und fälschte entscheidend zum 0:1-Endstand ab.

Glückliches Remis gegen Niederlande

Im ersten Spiel unter Jürgen Klopp kam die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande nicht über ein 1:1 hinaus. Der Ausgleich fiel zwar erst spät in der Verlängerung, das Ergebnis war dennoch mehr als glücklich. Den "Oranje" wurden gleich zwei Tore aberkannt, zahlreiche weitere gute Chancen vereitelte Marc-Andre ter Stegen stark. Auch spielerisch war die DFB-Elf klar unterlegen, verteidigte meist tief in der eigenen Hälfte.