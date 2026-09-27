i Österreich jubelt über den 3:1-Sieg gegen den Kosovo. GEPA pictures Österreich gegen Kosovo Stimme jetzt ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars Österreichs Nationalteam schlägt nach Israel auch den Kosovo 3:1. Hier kannst du die ÖFB-Stars selbst bewerten. Von Sport Heute 27.09.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fulham-Legionär David Affengruber ließ das Happel mit seinen 47.000 Fans in Minute 23 mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 beben. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Junior Adamu nach Traum-Kombination auf 2:0 (45.+2). "Joker" Carney Chukwuemeka (60.) machte alles klar.

Österreich schlug den Kosovo wie schon am Donnerstag Israel in der Nations League mit 3:1 und liegt damit voll auf Aufstiegs-Kurs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Teamchef Ralf Rangnick schenkte Goalie Christian Zawieschitzky, Rechtsverteidiger Nikolas Veratschnig und Offensiv-"Joker" Vasilije Markovic ihre Teamdebüts. Die Startelf veränderte der Deutsche an gleich sechs Positionen.

Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Jetzt bist allerdings Du am Zug. Wie fandest Du den Auftritt der österreichischen Fußball-Stars auch ohne die zuletzt so wichtigen Leistungsträger Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner?

Stimme ab, und bewerte jeden der ÖFB-Teamspieler!

Hier gibt es alle Spieler zum Durchklicken. Gib jedem Teamkicker eine Schulnote!

Die Nations League im "Heute"-Datencenter