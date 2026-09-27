Stimme jetzt ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars

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Österreich jubelt über den 3:1-Sieg gegen den Kosovo.
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Österreich gegen Kosovo

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Österreichs Nationalteam schlägt nach Israel auch den Kosovo 3:1. Hier kannst du die ÖFB-Stars selbst bewerten.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 19:58
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Fulham-Legionär David Affengruber ließ das Happel mit seinen 47.000 Fans in Minute 23 mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 beben. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Junior Adamu nach Traum-Kombination auf 2:0 (45.+2). "Joker" Carney Chukwuemeka (60.) machte alles klar.

Österreich schlug den Kosovo wie schon am Donnerstag Israel in der Nations League mit 3:1 und liegt damit voll auf Aufstiegs-Kurs.

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3:1! Österreich feiert Fußball-Fest im Wiener Prater

Teamchef Ralf Rangnick schenkte Goalie Christian Zawieschitzky, Rechtsverteidiger Nikolas Veratschnig und Offensiv-"Joker" Vasilije Markovic ihre Teamdebüts. Die Startelf veränderte der Deutsche an gleich sechs Positionen.

Schock um ÖFB-Kapitän: Gregoritsch verletzt raus

Jetzt bist allerdings Du am Zug. Wie fandest Du den Auftritt der österreichischen Fußball-Stars auch ohne die zuletzt so wichtigen Leistungsträger Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner?

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Tor gegen ÖFB – für den Jubel fliegt er vom Platz

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red,Akt. 27.09.2026, 19:59, 27.09.2026, 19:58
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