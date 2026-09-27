Stimme jetzt ab! Deine Noten für die ÖFB-Stars

Fulham-Legionär David Affengruber ließ das Happel mit seinen 47.000 Fans in Minute 23 mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 beben. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Junior Adamu nach Traum-Kombination auf 2:0 (45.+2). "Joker" Carney Chukwuemeka (60.) machte alles klar.
Österreich schlug den Kosovo wie schon am Donnerstag Israel in der Nations League mit 3:1 und liegt damit voll auf Aufstiegs-Kurs.
Teamchef Ralf Rangnick schenkte Goalie Christian Zawieschitzky, Rechtsverteidiger Nikolas Veratschnig und Offensiv-"Joker" Vasilije Markovic ihre Teamdebüts. Die Startelf veränderte der Deutsche an gleich sechs Positionen.
Jetzt bist allerdings Du am Zug. Wie fandest Du den Auftritt der österreichischen Fußball-Stars auch ohne die zuletzt so wichtigen Leistungsträger Marko Arnautovic, Konrad Laimer, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner?
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