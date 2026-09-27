i Markovic wurde zum neuen Rangnick-Rekordmann IMAGO/Branislav Racko Jüngster Debütant Austria-Talent wird zum Rangnick-Rekordmann Vasilije Markovic schreibt ÖFB-Geschichte. Das 18-jährige Austria-Juwel feiert gegen den Kosovo sein Debüt im Nationalteam. Von Sport Heute 27.09.2026, 19:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Monaten krönte sich Vasilije Markovic noch mit Österreichs U17 sensationell zum Vize-Weltmeister, jetzt trägt er bereits das Trikot des A-Nationalteams. Beim Nations-League-Duell gegen den Kosovo schlägt am Sonntag die nächste große Stunde des Austria-Talents. Das Mittelfeld-Talent feierte sein Debüt im Nationalteam.

In der 68. Minute schickt Teamchef Ralf Rangnick den Mittelfeldspieler für Paul Wanner auf den Platz. Markovic ist bei seiner Premiere gerade einmal 18 Jahre, vier Monate und 15 Tage alt.

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Damit trägt sich der Austrianer direkt in Österreichs Fußball-Geschichtsbücher ein – und reiht sich neben großen Namen ein: Seit der Jahrtausendwende waren nur fünf ÖFB-Spieler bei ihrem Debüt im A-Team noch jünger.

Jüngster Debütant unter Rangnick

Und: Unter Rangnick ist Markovic sogar ein Rekordmann. Seit der Deutsche das österreichische Nationalteam übernommen hat, verhalf er keinem jüngeren Spieler zu seinem ersten Länderspiel.

Nach seiner Einwechslung übernimmt Markovic eine Rolle im rechten Halbraum. Trotz seines jungen Alters versteckt sich der Austria-Profi nicht und lässt sowohl mit als auch gegen den Ball sein großes Potenzial aufblitzen.

Seine Entwicklung geht damit in rasantem Tempo weiter. Markovic gehörte bereits jener österreichischen U17-Auswahl an, die sensationell bis ins WM-Finale stürmte und sich zum Vizeweltmeister krönte.

Nur fünf waren seit 2000 jünger

An der Spitze der jüngsten österreichischen Debütanten dieses Jahrtausends steht weiterhin David Alaba. Der spätere ÖFB-Kapitän war bei seiner Premiere am 14. Oktober 2009 gerade einmal 17 Jahre, drei Monate und 20 Tage alt.

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Auch Yusuf Demir (17 Jahre, neun Monate), Valentino Lazaro (18 Jahre, zwei Monate und sechs Tage), Marcel Sabitzer (18 Jahre, zwei Monate und 19 Tage) sowie Aleksandar Dragovic (18 Jahre, drei Monate) waren bei ihrem ersten Einsatz noch jünger. Markovic reiht sich mit 18 Jahren, vier Monaten und 15 Tagen unmittelbar dahinter auf Rang sechs ein.