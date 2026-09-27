i Paul Wanner und Carney Chukwuemeka jubeln nach dem 3:0. GEPA pictures 3:1 im Wiener Prater Bärenstarkes ÖFB-Team – die Noten für unsere Teamkicker Das ÖFB-Team lässt dem Kosovo beim 3:1 in der Nations League keine Chance. Die Noten für das stark veränderte Nationalteam. Von Sport Heute 27.09.2026, 20:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zweites Nations-League-Spiel, zweiter Sieg! Österreich schlägt nach Israel auch den Kosovo daheim mit 3:1. Beim 16. ungeschlagenen Heimspiel in Folge zeigt sich die stark veränderte Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick souverän und von Anfang an dominant.

Dementsprechend großzügig fällt die Zeugnisverteilung aus: Mehrere Einser, niemand schlechter als mit einem Dreier bewertet!

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Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Die "Joker" Carney Chukwuemeka und Sasa Kalajdzic glänzten in der Kombination zum zwischenzeitlichen 3:0. Alexander Prass, Debütant Vasilije Markovic und Marco Friedl konnten in der Schlussphase beim Vorsprung verwalten keine großen Akzente mehr setzen.

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