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Paul Wanner und Carney Chukwuemeka jubeln nach dem 3:0.
Paul Wanner und Carney Chukwuemeka jubeln nach dem 3:0.
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3:1 im Wiener Prater

Bärenstarkes ÖFB-Team – die Noten für unsere Teamkicker

Das ÖFB-Team lässt dem Kosovo beim 3:1 in der Nations League keine Chance. Die Noten für das stark veränderte Nationalteam.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 20:15
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Zweites Nations-League-Spiel, zweiter Sieg! Österreich schlägt nach Israel auch den Kosovo daheim mit 3:1. Beim 16. ungeschlagenen Heimspiel in Folge zeigt sich die stark veränderte Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick souverän und von Anfang an dominant.

3:1! Österreich feiert Fußball-Fest im Wiener Prater

Dementsprechend großzügig fällt die Zeugnisverteilung aus: Mehrere Einser, niemand schlechter als mit einem Dreier bewertet!

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Hier könnt ihr euch durch die ÖFB-Noten klicken:

Die "Joker" Carney Chukwuemeka und Sasa Kalajdzic glänzten in der Kombination zum zwischenzeitlichen 3:0. Alexander Prass, Debütant Vasilije Markovic und Marco Friedl konnten in der Schlussphase beim Vorsprung verwalten keine großen Akzente mehr setzen.

Ihr seht einige der Bewertungen anders? Lasst es uns wissen. Entweder in den Kommentaren. Oder, noch besser: Hier geht's zur Abstimmung unserer Leser – ihr vergebt die User-Noten!

red,27.09.2026, 20:15
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