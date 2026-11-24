i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Brutale Tat gefilmt "Hat mich gekratzt" – Mann tötet Katze mit Rohrzange Ein 35-Jähriger soll in Rechnitz seine Katze brutal getötet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Anklage wegen Tierquälerei erhoben. Von André Wilding 24.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein besonders grausamer Fall von mutmaßlicher Tierquälerei beschäftigt die burgenländische Justiz. Ein 35-Jähriger muss sich demnächst vor Gericht verantworten, weil er seine eigene Katze mit einer Rohrzange erschlagen haben soll.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf APA-Anfrage bestätigte, wurde mittlerweile Anklage wegen Tierquälerei eingebracht. Zudem beantragte die Behörde die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

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Katze soll ihn gekratzt haben

Zu der mutmaßlichen Tat kam es Mitte September in Rechnitz im Bezirk Oberwart. Der 35-Jährige soll das Tier zunächst schwer misshandelt und anschließend getötet haben. Danach soll er versucht haben, der Katze mit einem Spaten den Kopf abzutrennen.

Der Beschuldigte dokumentierte das Geschehen mit Fotos und Videos. Schließlich soll er das tote Tier auf einem Misthaufen im Garten vergraben haben. Bei der Polizei gab der Mann als Grund für sein Vorgehen an, "dass ihn die Katze gekratzt habe".

Nach zehn Tagen aus U-Haft entlassen

Zum Tatzeitpunkt soll der 35-Jährige zurechnungsfähig gewesen sein. Da jedoch die Gefahr weiterer Straftaten bestehe, strebt die Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an.

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Der Beschuldigte hatte sich im September in Untersuchungshaft befunden, war allerdings nach rund zehn Tagen wieder entlassen worden. Wann sich der Mann vor Gericht verantworten muss, steht noch nicht fest.