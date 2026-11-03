i ? Tragödie am höchsten Berg Helikopter stoßen am Mount Everest zusammen – ein Toter In Nepal sind am Dienstag zwei Helikopter beim Landeanflug nahe dem Mount Everest kollidiert. Ein Tourist starb, mehrere Menschen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 11:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Unfall am höchsten Berg der Welt! In Nepal sind am Dienstag zwei Helikopter beim Landeanflug zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich in Pheriche, einem Dorf auf rund 4.200 Metern Höhe, unweit des Basislagers am Mount Everest. Für einen 47-jährigen Touristen aus Indien kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall passierte gegen 8.11 Uhr Ortszeit. Die beiden Hubschrauber der privaten Fluggesellschaften Fishtail Air und Air Dynasty befanden sich gerade im Landeanflug, als es zur folgenschweren Kollision kam.

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Video zeigt Kollision

Videoaufnahmen zeigen, wie sich die beiden Maschinen über dem verschneiten Gelände nähern. Plötzlich geraten ihre Rotorblätter aneinander. Die Helikopter verlieren die Kontrolle und stürzen ab.

Ein indischer Tourist, der sich an Bord des Fishtail-Air-Helikopters befand, kam bei dem Unglück ums Leben. Ein weiterer Passagier aus Neuseeland wurde verletzt und zur Behandlung in die Hauptstadt Kathmandu gebracht. Auch die Piloten erlitten Verletzungen.

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Heli war auf Rettungsmission

Besonders tragisch: Einer der beiden Helikopter hatte laut REUTERS-Angaben zuvor Touristen aus der Everest-Region gerettet. Die Maschine von Fishtail Air war mit den Passagieren auf dem Rückflug, als es zur Kollision kam. Der zweite Hubschrauber von Air Dynasty transportierte Fracht.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.