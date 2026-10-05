i Hofer verkauft Champignons jetzt in pinken Tassen. Hofer Ab sofort im Regal Hofer druckt wichtige Nachricht an Kunden auf Produkte Ab 5. Oktober verkauft Hofer Champignons in pinken Schalen. Dahinter steckt eine Aktion, die auf Brustkrebs-Früherkennung aufmerksam macht. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ab 5. Oktober bei Hofer zu den Champignons greift, könnte eine ungewöhnliche Verpackung entdecken: Der Diskonter verkauft die Pilze für kurze Zeit in auffällig pinken Schalen. Dahinter steckt ein ernstes Anliegen.

Wie Hofer am Montag mitteilte, unterstützt das Unternehmen damit erneut die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe. Die rosa Schleife gilt weltweit als Symbol im Kampf gegen Brustkrebs und soll die Aufmerksamkeit auf Früherkennung sowie auf die Situation von Betroffenen und deren Angehörigen lenken.

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Rund 7.000 Neuerkrankungen pro Jahr

Brustkrebs ist mit jährlich rund 7.000 Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich. Auch Männer können daran erkranken.

Eine zentrale Rolle spielt die Früherkennung. Die Österreichische Krebshilfe weist darauf hin, dass das alleinige Abtasten der Brust keine Früherkennungsmaßnahme ersetzt. Mit einer Mammografie können Veränderungen erkannt werden, noch bevor ein Tumor tastbar ist.

Die Krebshilfe empfiehlt Frauen ab dem 40. Geburtstag eine Mammografie im Abstand von zwei Jahren. Frauen zwischen 45 und 74 Jahren erhalten im österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm regelmäßig eine Erinnerung. Für Frauen zwischen 40 und 44 Jahren ist eine Teilnahme ebenfalls möglich.

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Champignons kosten 1,99 Euro

Hofer unterstützt die Pink-Ribbon-Aktion bereits seit 2017. Heuer werden dafür sowohl weiße als auch braune Champignons in der pinken Verpackung angeboten.

Eine Packung enthält 500 Gramm und kostet 1,99 Euro. Mit der auffälligen Gestaltung will der Diskonter ein sichtbares Zeichen für mehr Bewusstsein rund um Brustkrebs und Früherkennung setzen.