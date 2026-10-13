i Ale Moreno hat ihren ersten eigenen Concept Store eröffnet. Denise Auer Ein Stück Kolumbien in Wien Hola Wien! Bunte Kunst & Kaffee in neuem Concept Store Ale Moreno hat in Wien ihren eigenen Concept Store "Alegría" eröffnet. Dort treffen lateinamerikanische Kunst, Kaffee und Workshops aufeinander. Von Hannah Maier 13.10.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ale Moreno hat in der Josefstadt einen Ort geschaffen, an dem ein bisschen lateinamerikanisches Lebensgefühl mitten in Wien spürbar wird. In der Langen Gasse 62 hat sie ihren Concept Store "Alegría" eröffnet. Zwischen Kunst, Mode, Kaffee und kreativen Workshops will die 32-Jährige lateinamerikanische Kultur von ihrer bunten Seite zeigen.

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Reise, Studium, Corona, Kunst

Vor elf Jahren kam Moreno aus Kolumbien nach Wien. "Ich wollte einfach reisen", erzählt sie. Zunächst arbeitete sie als Au Pair, begann anschließend ein Studium und wechselte später zu Grafikdesign. Wegen des Studienwechsels verlor sie kurzzeitig ihr Visum und musste zurück nach Kolumbien – mitten in der Corona-Zeit.

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Die unfreiwillige Auszeit wurde für sie zur kreativen Phase. Sie beschäftigte sich intensiv mit Malerei und Kunst. Zurück in Wien bekam sie schließlich die Möglichkeit, ihre Werke erstmals öffentlich zu zeigen. 2021 stellte sie am Weihnachtsmarkt am Karlsplatz ihre Bilder aus und verkaufte sie dort. Seither ist sie jedes Jahr dabei; außerdem präsentiert sie mittlerweile ihre Arbeiten regelmäßig auf Designmärkten und Messen.

Bunte Wurzeln

Ihre lateinamerikanischen Wurzeln spielen in ihren Bildern eine zentrale Rolle. Kultur, Kindheit und persönliche Erinnerungen fließen in ihre Werke ein – und genau dieses Lebensgefühl soll auch ihr neuer Concept Store vermitteln.

Schon von außen fällt "Alegría" mit bunten Wandbildern an der Fassade auf. Für die Gestaltung brauchte Ale rund eine Woche; an der Inneneinrichtung arbeitete sie sogar zwei Monate. Vieles entstand dabei in Eigenregie

Tücher, Taschen, Kaffee

Im Geschäft finden sich Werke von Ale selbst, aber auch von Künstlern aus Kuba, Brasilien und anderen Teilen Lateinamerikas. Dazu kommen Schmuck, Kleidung, Seidentücher aus 100 Prozent Seide, Bücher von Schriftstellerinnen, Kakao und kolumbianischer Kaffee. Die Tassen stammen aus einem kolumbianischen Hotel, die sie nach Wien mitgebracht hat.

Concept Store und Atelier "Alegría": Lange Gasse 62, 1080 Wien Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11-18 Uhr, Samstag: 11-16 Uhr

Ein besonderer Fokus liegt auf Produkten von Frauen. So wird etwa der Kaffee von einer Freundin in Kolumbien geröstet. "Ich möchte Frauen und die Community und den Zusammenhalt repräsentieren", sagt Ale.

Workshops für alle

"Alegría" soll aber nicht nur Shop und Café sein. Mindestens dreimal pro Woche finden Workshops statt – etwa zu Malerei, Acryl- und Ölbildern oder Linoldruck. Dazu kommen professionelles Coffee Cupping und Workshops rund um Bewusstsein und Kreativität.

Für Ale geht es mit ihrem Concept Store um mehr als schöne Produkte: "Mir ist wichtig, die lateinamerikanische Community von einer anderen Seite zu zeigen. Oft assoziieren die Personen nur negative Schlagzeilen, doch es steckt so viel mehr dahinter. Wir haben eine besondere Kultur, Design und Kunst. Die lateinamerikanische Community hier in Wien ist extrem talentiert. Es gibt viele Künstler und Musiker."