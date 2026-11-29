i LR Winkler startet Evaluierung des Oö. Hundehaltegesetzes Land OÖ Evaluierung in OÖ Hundegesetz wird überprüft – das steckt dahinter Zwei Jahre nach Inkrafttreten des neuen Hundehaltegesetzes in Oberösterreich lässt Landesrat Martin Winkler die Regeln überprüfen. Von Oberösterreich Heute 29.11.2026, 19:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fall "Elmo" erschütterte ganz Österreich: Am 2. Oktober 2023 wurde eine Joggerin (60) in Naarn (Bez. Perg) von drei American Staffordshire Terriern attackiert und getötet. "Elmo" wurde noch am selben Tag eingeschläfert. Auch die beiden anderen Hunde, "Peanut" und "Cookie", mussten mittlerweile eingeschläfert werden.

Die furchtbare Tragödie hatte weitreichende politische Konsequenzen: Mit 1. Dezember 2024 trat in Oberösterreich ein deutlich strengeres Hundehaltegesetz in Kraft. Jetzt, zwei Jahre später, wird überprüft, was die neuen Regeln tatsächlich gebracht haben.

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Landesrat nimmt Hundegesetz unter die Lupe

Bereits Anfang Dezember lädt der zuständige Landesrat Martin Winkler (SPÖ) alle Landtagsklubs ein, ihre Erfahrungen und Änderungsvorschläge einzubringen. Im ersten Halbjahr 2027 sollen dann auch Behörden, Gemeinden, Tierheime, Tierärzte und Vereine zu Wort kommen.

"Ich habe angekündigt, das Hundehaltegesetz nach zwei Jahren auf den Prüfstand zu stellen und daran halte ich mich. Ein gutes Gesetz muss sich in der Praxis bewähren. Deshalb fragen wir jene, die es täglich anwenden: Was funktioniert gut, wo gibt es Herausforderungen, wo braucht es Klarstellungen?", so Winkler.

Die Bilder des Tages i ?

Seit der Verschärfung des Gesetzes haben Gemeinden mehr Möglichkeiten, gegen auffällige Vierbeiner vorzugehen. Wird einem Besitzer sein Hund abgenommen, können ihm die Kosten für die Unterbringung bis zu einem Jahr verrechnet werden. Als letztes Mittel ist auch das Einschläfern gefährlicher Hunde möglich.