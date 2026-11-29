Früher war für den Teenager alles anders. Gemeinsam mit seinen Freunden hat der 15-Jährige viel unternommen, er gehörte einfach dazu. Plötzlich ist er nicht mehr erwünscht. Die anderen treffen sich ohne ihn, unternehmen Sachen, ohne ihn einzuladen. Was bleibt, ist das Gefühl, ausgeschlossen zu sein.
"Meine Freunde ignorieren mich und schließen mich aus", schreibt der Jugendliche der TelefonSeelsorge.
Dann der Satz, der sogar die Expertin betroffen macht: "Ich hab mich in letzter Zeit immer mehr zurückgezogen und fühle mich alleine."
Der 15-Jährige ist kein Einzelfall. Auch ein 17-jähriges Mädchen meldet sich bei der Beratung. Sie hat das Gefühl, dass ihre Freunde hinter ihrem Rücken über sie reden. Dazu kommt das Ende ihrer Beziehung. "Jetzt hab ich das Gefühl mich braucht niemand mehr", schreibt die Jugendliche.
Zu Hause kreisen ihre Gedanken ständig um die Probleme. Sie hat keine Motivation mehr und berichtet von schlechten Gedanken, die sie nicht loslassen.
Zwei junge Menschen, zwei unterschiedliche Geschichten. Doch beide haben eines gemeinsam: Sie leiden unter Einsamkeit.
Wie groß das Problem ist, zeigen Zahlen, auf die die TelefonSeelsorge Oberösterreich aufmerksam macht. In Österreich geben 16 Prozent der unter 30-Jährigen an, sich meistens oder immer einsam zu fühlen.
Besonders betroffen sind laut den Experten Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren. Soziale Medien können das Gefühl der Ausgrenzung zusätzlich verstärken. "Einsame Jugendliche fühlen sich oft innerlich abgekapselt, unverstanden oder übersehen", erklärt Barbara Lanzerstorfer-Holzner von der TelefonSeelsorge OÖ.
Gerade in einem Alter, in dem Freundschaften und Zugehörigkeit besonders wichtig sind, kann Einsamkeit schwer belasten.
Seit zehn Jahren bietet die TelefonSeelsorge OÖ eine Chatberatung an. Gerade jungen Menschen fällt es oft leichter, ihre Sorgen aufzuschreiben, als mit jemandem persönlich darüber zu sprechen.
Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Wer Hilfe braucht, erreicht die TelefonSeelsorge rund um die Uhr unter 142. Die Chatberatung ist täglich von 16 bis 23 Uhr unter onlineberatung-telefonseelsorge.at erreichbar.